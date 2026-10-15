IHS-/WIFO-Daten bestätigen: Informations-, Kommunikations- und Beratungsbranchen stärken den Standort Österreich

Wien (OTS) -

Die Informations-, Kommunikations- und Beratungsbranchen gewinnen für Österreich zunehmend an Bedeutung. Das geht aus dem aktuellen Branchenmonitor 3/2026 hervor, den die Abteilung für Wirtschafts- und Standortpolitik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf Basis von Daten des Instituts für Höhere Studien (IHS), der Statistik Austria und des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO erstellt hat. Demnach ist die Bruttowertschöpfung im Bereich Information, Kommunikation und Beratung im Vorjahr um 1,9 Prozent gewachsen; für 2026 wird ein Plus von 2,2 Prozent prognostiziert. „Unsere Unternehmen sind damit ein zentraler Wachstumsmotor und Wettbewerbsfaktor für ganz Österreich. Sie schaffen Wertschöpfung durch Wissen und leisten einen Beitrag zum Wachstum anderer Branchen “, betont Markus Roth, Obmann der WKÖ-Bundessparte Information und Consulting.

Aktueller Branchenmonitor zeigt die wachsende Bedeutung

„Bei den Unternehmen aus den Bereichen Information und Consulting – mit Ende 2. Quartal 2026 waren es 131.909 aktive Spartenmitglieder mit 279.100 unselbstständig Beschäftigten - handelt es sich um weit mehr als Dienstleister. Sie sind Innovationspartner der gesamten Wirtschaft und schaffen die Voraussetzungen für neues Wachstum“, so Roth. „Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, neue Geschäftsmodelle und organisatorischer Wandel stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Sie entscheiden darüber, wie produktiv, resilient und international wettbewerbsfähig Österreichs Wirtschaft Land künftig sein wird. Hier sind die IKT- und Beratungsbranchen die Partner für die Umsetzung. Sie liefern das spezialisierte Know-how, um diese Zukunftsthemen erfolgreich in Umsetzung zu bringen und so neue Chancen zu erschließen.“

Angesichts von gebremstem Wachstum, hohen Kosten und zunehmendem internationalen Wettbewerbsdruck steigt die Bedeutung dieser Leistungen weiter. „Ohne Information und Consulting keine erfolgreiche Transformation. Wer Österreich zukunftsfit machen will, muss auf die Innovationskraft und Expertise unserer Branchen setzen“, unterstreicht WKÖ-Bundessparte Information + Consulting-Obmann Markus Roth. (PWK547/JHR)