Welternährungstag am 16.10.2026. Hunger stoppen!

Wien (OTS) -

645 Millionen Menschen leiden laut UN-Bericht zur Welternährung (Juli 2026) an Hunger. Besonders dramatisch ist die Situation in Afrika, wo jeder fünfte Mensch betroffen ist. Für fast ein Drittel der Weltbevölkerung ist gesunde Ernährung nicht leistbar. Auf diese ungerechte Situation macht die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober aufmerksam. Ihre Botschaft: Hunger ist kein Schicksal. Mit politischem Willen und konsequenter Unterstützung können Hunger und Mangelernährung überwunden werden.

„Die Folgen von Kriegen und Klimakrise bedrohen vielerorts die Nahrungssicherheit. Dazu kommt, dass auch bei ausreichender Produktion von Lebensmitteln viele Millionen Menschen hungern. Das Menschenrecht auf Nahrung muss durch eine gerechte Verteilung gesichert sein“, betont die Dreikönigsaktion. Sie fordert von der österreichischen Bundesregierung, die Ursachen von Hunger und Mangelernährung entschlossener zu bekämpfen: Mehr Mittel für nachhaltige Landwirtschaft im Globalen Süden, mit Fokus auf der Stärkung der Rechte von Kleinbäuer*innen und der Förderung traditioneller Anbaumethoden und indigenen Wissens. Besonders wichtig ist dabei die Agrarökologie, die Ernährungssicherheit mit Klima- und Naturschutz verbindet.

Sternsingen macht satt und schafft Zukunft

Oktober ist Zeit des Erntedanks. Das beinhaltet aber auch den Auftrag, solidarisch zu handeln und mitzuhelfen, dass alle Menschen genug zu essen haben. Wirksame Unterstützung leistet die Dreikönigsaktion gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen in Tansania. Dort kämpfen viele Familien mit Dürren, Wasserknappheit und den Folgen der Klimakrise. Dank der Spenden beim Sternsingen können sie widerstandsfähige Pflanzen wie Hirse und Maniok anbauen, Wasserspeicher errichten und ihre Felder mit Solarenergie bewässern. Schulungen helfen ihnen außerdem, Lebensmittel weiterzuverarbeiten und eigenes Einkommen zu erwirtschaften. So schaffen die Sternsinger*innen mit ihrem Engagement weit über Österreich hinaus Zukunftsperspektiven. Familien können sich besser selbst versorgen, und Kinder erhalten die Chance, gesund aufzuwachsen.

Jede Spende hilft, Hunger zu besiegen!

Der Welternährungstag erinnert daran: Eine Welt ohne Hunger ist möglich – und jede*r kann dazu beitragen. Die Dreikönigsaktion ruft deshalb dazu auf, ihre Projekte für Ernährungssicherheit mit einer Spende zu unterstützen. Jede Spende stärkt Familien und hilft, Hunger langfristig zu überwinden.

Spendenkonto der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar

IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, Kennwort: Nahrung für Tansania

Weitere Informationen: www.dka.at