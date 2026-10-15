SPÖ-Schatz/Bayr: „Jedes Mädchen hat ein Recht auf Schutz vor Genitalverstümmelung“

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Nationalratsabgeordneten Sabine Schatz und Petra Bayr begrüßen den heute präsentierten Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM/C). „Jedes Mädchen und jede Frau hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein selbstbestimmtes Leben. Weibliche Genitalverstümmelung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung und eine besonders grausame Form von Gewalt. Wir müssen alles daransetzen, diese Gewalt zu verhindern und gefährdete Mädchen zu schützen“, betonen Schatz und Bayr. ****

Weibliche Genitalverstümmelung kann schwerwiegende und lebenslange körperliche und psychische Folgen haben. In besonders schweren Fällen kann sie sogar zum Tod führen. „Der Schutzbrief wurde nach internationalen Vorbildern erarbeitet. Er soll Familien über die Rechtslage informieren und sie dabei unterstützen, ihre Töchter auch bei Reisen in Herkunftsländer vor möglichem Druck aus dem familiären Umfeld zu schützen. Das offizielle Dokument ähnelt einem Pass und macht deutlich: Weibliche Genitalverstümmelung ist in Österreich verboten und auch dann strafbar, wenn sie im Ausland durchgeführt wird“, betont Schatz.

Schätzungen zufolge leben in Österreich rund 11.000 betroffene Frauen und Mädchen. Bis zu 3.000 Mädchen gelten als gefährdet. Weltweit sind laut UNICEF mehr als 230 Millionen Mädchen und Frauen betroffen. „Diese Zahlen zeigen, wie wichtig Aufklärung und Prävention sind. Weibliche Genitalverstümmelung muss klar benannt und entschieden bekämpft werden. Wir müssen offen darüber sprechen, betroffene Frauen unterstützen und gefährdete Mädchen konsequent schützen“, hält Bayr fest.

Der Schutzbrief ist Teil des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen, der unter Federführung von SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner erarbeitet wurde. Darin sind umfangreiche Maßnahmen zum Gewaltschutz enthalten. (Schluss) eg/ls