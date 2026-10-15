OCG Förderpreise 2026 für Österreichs IT-Foschung

Wien (OTS) -

Heuer wurden drei hervorragende Masterarbeiten im Bereich der Informatik mit dem OCG Förderpreis und dem OCG Förderpreis-FH der Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) ausgezeichnet. Die Entscheidung wurde von einer Jury aus Universitäts-Professor*innen (Juryvorsitz Gabriele Kotsis, JKU Linz) bzw. FH-Professor*innen (Juryvorsitz Sylvia Geyer, FH Technikum Wien) aus einer Vielzahl an exzellenten Einreichungen getroffen.

TU Wien Absolventin mit OCG Förderpreis 2026 ausgezeichnet

Anna Sebernegg erhält den mit 2000 Euro dotierten Preis für ihre hervorragende Masterarbeit Tennis Motion Learning in Virtual Reality. Sie stellt in ihrer wissenschaftlichen Arbeit eine neuartige Methodik für das Tennistraining in der Virtuellen Realität (VR) vor, die das Üben der Vorhandtechnik mit automatisiertem Feedback zur Bewegungsausführung ermöglicht. Die Ergebnisse ihrer Forschung zeigen, dass die vorgeschlagene Trainingsmethode die Motivation, die Leistung sowie das selbst eingeschätzte Vertrauen in die eigene Technik steigert. Die Dissertation wurde von Peter Kán (TU Wien) betreut.

OCG Förderpreis-FH gehen nach Oberösterreich und Wien

Die Jury war von der Qualität zweier Masterarbeiten gleichermaßen überzeugt, sodass sie entschied, den OCG Förderpreis-FH 2026, dotiert mit je 1500 Euro, an zwei Studierende zu vergeben: Georg Talasz (FH Technikum Wien) und Sebastian Weidlinger (FH Oberösterreich Campus Hagenberg).

KI-generierte Nachrichtenzusammenfassung

Talasz untersucht in seiner Masterarbeit Dynamic Knowledge Graph Integration for Enhanced News Event Summarization: BaselineRAG versus GraphRAG Evaluation wie Graph RAG (Graph Retrieval-Augmented Generation) die Qualität KI-generierter Nachrichtenzusammenfassungen im Vergleich zu herkömmlichen RAG-Ansätzen verbessern kann. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob dynamisch aufgebaute Wissensgraphen dazu beitragen, mehr Kontext, Vielfalt, Konsistenz und Transparenz in der Informationsaufbereitung und Themenempfehlung bereitzustellen. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit von KI-gestützten Nachrichtenanwendungen zu erhöhen und gleichzeitig einen empirischen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungsfelds Graph RAG zu leisten. Die Arbeit wurde von Elaheh Momeni-Ortner (FH Technikum Wien) betreut.

Lesemotivation und Lesekompetenz mit Generativer KI steigern

Georg Talasz erforscht in seiner Masterarbeit Personalizing Reading Content for Children Utilizing Generative AI wie Generative Künstliche Intelligenz genutzt werden kann, um Lesetexte für Kinder individuell an deren Interessen anzupassen und dadurch Lesemotivation sowie Lesekompetenz zu fördern. Die Ergebnisse zeigen ein großes Potenzial für personalisierte Lerninhalte und automatisch generierte Leseaufgaben, machen aber auch deutlich, dass bei der sprachlichen Qualität und der zuverlässigen Erstellung bestimmter Aufgabentypen noch Verbesserungsbedarf besteht.

Preisverleihung bei Zemanek Lecture

Die OCG Förderpreise werden am 25. November 2026 im Rahmen der Heinz Zemanek Lecture an der Universität Wien verliehen. Thema der Keynote des Forschers Richard Küng (JKU Linz) ist Die zweite Quantenrevolution Quantum-Sensing, Quantum-Netzwerke und Quantum Computing.

Einladung zur Preisverleihung und zur Heinz Zemanek Lecture

Die OCG verleiht seit 1988 Förderpreise für exzellente Diplom- und Masterarbeiten im Bereich Informatik, seit 2008 auch an Fachhochschulen.