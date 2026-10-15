Niederösterreich auf dem Weg zu 1.000 Biomasseheizwerken

Wien (OTS) -

Erzeugung erneuerbarer Energien in 20 Jahren verdoppelt

100 % Ökostrom dank Ausbau von Windkraft und Photovoltaik

Hoher Erdölverbrauch durch Ölraffinerie und wachsenden Flugverkehr

Durch den Ausbau regionaler Biomasseheizwerke und Holzkraftwerke hat sich die Erzeugung biogener Fernwärme in Niederösterreich seit 2005 mehr als verfünffacht, informiert der Österreichische Biomasse-Verband anlässlich seines Energiewende-Checks der Bundesländer. Über ein flächendeckendes Netz mit etwa 1.360 km Trassenlänge versorgen 837 Biomasse-Nahwärmeanlagen und fast 40 Biomasse-Kraftwärmekopplungsanlagen mehr als 47.800 Anschlüsse und daraus 150.000 Haushalte mit Wärme aus Biomasse. Der Betrieb der Anlagen kreiert jährlich rund 120 Mio. Ꞓ Wertschöpfung in NÖ. Bis 2030 möchte das Land NÖ 1.000 Biomasseanlagen in Betrieb haben. Im Frühjahr 2026 wurden sieben weitere neue Biomasse-Nahwärmeprojekte in Gänserndorf, Karlstetten, Melk, Schwarzau am Steinfeld, Traisen, Petzenkirchen und Waldenstein auf den Weg gebracht. Etwa zwei Drittel der Fernwärme in NÖ stammen aus Biomasseanlagen, der Rest basiert vor allem auf Erdgas (18 %) und Erdöl (14 %). Durch den stark gestiegenen Einsatz von Waldhackgut und Sägenebenprodukten hat sich Bioenergie mit einem Anteil von 47 % zum wichtigsten erneuerbaren Energieträger in NÖ entwickelt.

Holzenergie hat Erdgas in der Raumwärme überholt

Holzbrennstoffe haben Erdgas als wichtigste Raumwärmequelle der NÖ Haushalte abgelöst. Der Einsatz von Holzbrennstoffen hat sich seit 2003/04 um etwa 20 % erhöht, wobei sich der Pelletsverbrauch in dieser Zeit fast verzehnfacht hat. Dennoch handelt es sich bei über 80 % der in NÖ Haushalten eingesetzten Holzbrennstoffe um Scheitholz. 188.000 Haushalte in NÖ verwenden eine Holzheizung als primäres Heizsystem. 2025 wurden knapp 6.000 neue Holzzentralheizungen in NÖ installiert, das war der dritthöchste Wert in der Historie. Holzheizungen decken gut 40 % des Raumwärmebedarfs der Haushalte, die biogene Fernwärme weitere 5 %. Mehr als in Haushalten (35 %) wird Fernwärme in NÖ mit einem Anteil von 37 % in Dienstleistungsgebäuden, wie Hotels, Krankenhäuser, Einkaufs- oder Handelsgebäude, genutzt; auch die Industrie bezieht einen hohen Anteil (28 %).

Langsamer Rückgang bei Öl- und Gasheizungen

Bei in den letzten fünf Jahren weitgehend gleichbleibendem Verbrauch deckt Erdgas noch 24 % des Raumwärmebedarfs in NÖ. Die Anzahl von Ölkesseln ging in den letzten 20 Jahren von 136.000 auf 60.000 Geräte zurück. Parallel dazu war der Heizöleinsatz um 41 % rückläufig, womit Heizöl noch 11 % zum Raumwärmeverbrauch beiträgt. Zusammen mit Stromdirektheizungen erreichen fossile Energieträger einen Anteil von immer noch 44 % am Raumwärmeeinsatz der Haushalte. Die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor sind seit 1990 um fast die Hälfte gesunken. Dies ist bedingt durch die milde Witterung, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger und die anhaltend hohen Energiepreise. Laut dem im Oktober 2025 adaptierten NÖ Klima- und Energiefahrplan sollen die rund 240.000 fossil betriebenen Heizkessel in NÖ bis 2040 stufenweise weitgehend auf erneuerbare Heizungen umgestellt werden. Eine langfristige Förderung „Raus aus Öl und Gas“ im Rahmen der Wohnbauförderung NÖ soll dabei sichergestellt werden.

100 % Ökostrom dank Windkraft und Photovoltaik

Die Biomasse-KWK-Anlagen in Niederösterreich haben 2024 etwa 413 GWh Strom ins Netz eingespeist und 2,4 % zur Stromproduktion beigetragen. Gegenüber ihrem Peak von 2016 ist die Stromerzeugung der Holzkraftwerke aufgrund unzureichender Förderungen und gestiegener Produktionskosten um 38 % zurückgegangen. Etwa 85 Biogasanlagen stellen 1,3 % der NÖ Stromproduktion bereit. Das NÖ Klima- und Energieprogramm 2030 fordert auf Bundesebene die möglichst rasche Umsetzung eines geeigneten Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG), das Anreize für Reststoffe setzt. NÖ erzielte 2024 zum zweiten Mal nach 2023 einen Anteil von 100 % Erneuerbaren in der Elektrizitätserzeugung, bei Berechnung nach der EU-Erneuerbaren-Richtlinie. Ausschlaggebend war vor allem der deutliche Ausbau von Windkraft und Photovoltaik. Vor der Windkraft (31 %) und der Photovoltaik (12 %) war 2024 die vor allem entlang der Donau produzierte Wasserkraft mit 44 % Anteil wichtigster Stromerzeuger. Aufgrund der niedrigen Wasserführung der Fließgewässer gingen die Erträge der Wasserkraft im Jahr 2025 um fast 26 % zurück. Extremes Niederwasser der Donau sorgte heuer für weitere Rückgänge. 2030 sollen in Niederösterreich laut NÖ Klima- und Energiefahrplan 8 TWh Windkraft und 4,5 TWh Solarstrom erzeugt werden.

Höchste Erzeugung Erneuerbarer und höchster Erdölverbrauch in Österreich

Die Erzeugung erneuerbarer Energien in NÖ hat sich in den letzten 20 Jahren etwa verdoppelt. Mit mehr als 33 TWh produzierte NÖ 2024 die größte Menge erneuerbarer Energien unter allen Bundesländern. Mit einem Anteil von 54 % am Bruttoinlandsverbrauch Energie ist jedoch Erdöl wichtigster Energieträger in NÖ. Verantwortlich dafür ist neben dem hohen stofflichen und energetischen Einsatz in der Erdölraffinerie Schwechat die Verwendung im Straßen- und Flugverkehr. Fast der gesamte Energieverbrauch des heimischen Flugverkehrs geht auf das Konto Niederösterreichs. Im Vorjahr wurden mehr als 1 Mio. Tonnen Kerosin in Österreich getankt – mehr als je zuvor.

Niederösterreich reduziert Treibhausgase außerhalb Emissionshandel um 25 %

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll laut NÖ Klima- und Energiefahrplan bis 2030 von 44 % auf 55 % gesteigert werden. Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen gegen null zurückgehen, beim Energieverbrauch wird nur ein leichter Rückgang erwartet. Effizienzgewinnen in Gebäuden und in der Mobilität stehen eine Zunahme des Flugverkehrs sowie das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum gegenüber. Zur Erreichung des österreichweiten Ziels, die Treibhausgasemissionen in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels bis 2030 um 48 % gegenüber 2005 zu reduzieren, möchte das Land Niederösterreich einen wesentlichen Beitrag leisten, eine konkrete Zielvorgabe für diese Reduktion fehlt jedoch im adaptierten NÖ Klima- und Energiefahrplan. Bislang bewegt sich Niederösterreich mit einer Reduktion des Treibhausgasausstoßes um 25 % in den Sektoren außerhalb des ETS im Gleichschritt mit dem Bund. Für schwer vermeidbare Treibhausgasemissionen fordert das Land NÖ auf Bundesebene die Schaffung von Rahmenbedingungen für die technische CO 2 -Speicherung.

Zur gesamten Presseaussendung des Österreichischen Biomasse-Verbandes gelangen Sie hier:

https://www.biomasseverband.at/niederoesterreich-auf-dem-weg-zu-1-000-biomasseheizwerken/