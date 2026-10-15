Vermögenssteuern im globalen Vergleich - Online-Weltkarte auf kontrast.at

Wien (OTS) -

Wo gibt es eine Vermögenssteuer? Welche Länder besteuern Erbschaften? Wie hoch können die jeweiligen Steuern ausfallen und welche Freibeträge oder Sonderregelungen gelten? Das Online-Magazin Kontrast.at hat einen interaktiven weltweiten Vergleich veröffentlicht, der die Regelungen zu Vermögens- und Erbschaftssteuern in 197 Staaten und Gebieten übersichtlich auf einer Weltkarte darstellt. ****

Nutzer:innen können sich durch die einzelnen Länder klicken, zwischen Vermögens- und Erbschaftssteuern wechseln oder gezielt nach Staaten suchen. Für jedes Land wird kompakt dargestellt, ob die jeweilige Steuer erhoben wird, wie sie ausgestaltet ist, welche Steuersätze möglich sind und welche Freibeträge oder besonderen Regelungen gelten. Weiterführende Quellen sind direkt beim jeweiligen Eintrag verlinkt.

Für den Vergleich wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Daten und Quellen herangezogen. Die Informationen sind bewusst kurz und verständlich aufbereitet. Das Tool eignet sich damit besonders auch für Schüler:innen und Studierende, Lehrkräfte, Journalist:innen und natürlich für alle, die sich rasch einen Überblick über die internationale Besteuerung von Vermögen und Erbschaften verschaffen wollen.

Auch in Österreich ist die Besteuerung großer Vermögen seit Jahren Gegenstand der öffentlichen Debatte. Verschiedene Umfragen haben wiederholt Mehrheiten für Vermögenssteuern ausgewiesen. Im April 2026 ergab etwa eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Hajek, dass sich 74 Prozent der österreichischen Bevölkerung für eine Millionärssteuer aussprechen. Der interaktive Vergleich ermöglicht es nun, diese Debatten um eine internationale Perspektive zu ergänzen und die unterschiedlichen Modelle unmittelbar miteinander zu vergleichen.

Der weltweite Vergleich zu Vermögens- und Erbschaftssteuern ist auf Kontrast.at, dem Online-Magazin des SPÖ-Parlamentsklubs, unter folgendem Link abrufbar: https://kontrast.at/vermoegenssteuer-erbschaftssteuer-welt-vergleich/

(Schluss) ah/bj