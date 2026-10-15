Bereits 93 % der Österreicher:innen nutzen Audio-Angebote im Internet, auch Zielgruppe 50+ schon bei 87 %

Wien (OTS) -

Auf bereits hohem Niveau ist die Nutzung von Online-Audio-Angeboten wie Web-Radios, Musikstreaming, Podcasts und anderen Hörangeboten im Internet im Jahr 2026 in Österreich weiter gestiegen. 93 % der österreichischen Online-Bevölkerung nutzen Audio-Angebote im Internet mindestens selten (2025: 91 %), 72 % wöchentlich und 50 % nahezu täglich (2025: 46 %). Damit wird Online-Audio quer durch alle Altersgruppen genutzt. Auch in der Zielgruppe 50+ kommt Online-Audio heuer schon auf eine Reichweite von 87 % (2025: 85 %).

Dies sind Ergebnisse des „ Online-Audio-Monitor Austria 2026 “, den der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) am 15. Oktober 2026 in Wien vorstellte. Der Bericht stellt auf 133 Seiten in Grafiken und Tabellen die Nutzung von Online-Audio-Inhalten durch die österreichische Bevölkerung dar.

„Eines der vielfältigen Erkenntnisse des diesjährigen Online-Audio-Monitors ist auch, dass selbst das Radiohören im Auto schon in nennenswertem Ausmaß online über das Smartphone stattfindet“, sagt Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien. „Gut die Hälfte der Befragten nutzt zwar das im Fahrzeug eingebaute Entertainment-System zum Radiohören, aber bereits 47 % verwenden bereits das Smartphone direkt oder in Kombination mit Apple CarPlay oder über Android Auto. Damit stehen heimische Radioveranstalter auch im Auto, der einstigen Domäne des Rundfunkempfangs über Antenne, im Wettbewerb mit Plattformen internationaler Tech-Giganten“, so Struber.

Zudem gaben 66 % der Nutzer:innen von Apple CarPlay und 72 % der Nutzer:innen von Android Auto an, dass es anfänglich schwierig war, Radioangebote auf diesen Systemen überhaupt zu finden.

Gleichermaßen hohe Gesamtnutzung von Audio-on-Demand und Webradios

Web-Radios, also lineare Radioprogramme im Internet, hören 80 % der Online-Bevölkerung. Am häufigsten werden sogenannte Simulcast-Programme (61 %) gehört, die identisch auch über Antenne auf UKW oder DAB+ verbreitet werden. Radioprogramme, die es nur im Internet gibt, nutzen 32 % der Online-Bevölkerung.

Oft wird Web-Radio über die Plattform ORF Sound gehört (27 %der Nennungen), auf der ORF-Radios neben privaten Radios gestreamt werden können. 25 % der Befragten gehen zum Online-Radiohören direkt auf Websites oder Apps der jeweiligen Radiosender. Die Plattform Radio.at folgt mit 20 %, Joyn mit 17 % und TuneIn mit 11 %.

Audio-on-Demand-Angebote wie Musikstreaming, Podcasts, Hörspiele oder Hörbücher sind für 88 % (2025: 87 %) der Befragten Grund für die Online-Audio-Nutzung. Dabei wird vor allem auf internationale Plattformen zugegriffen. Google belegt mit YouTube, YouTube Music und Play Books weiterhin Platz 1 mit insgesamt 56 % der Nennungen, gefolgt von Spotify mit 41 %. Leicht zurückgegangen ist die Nutzung der Amazon-Angebote Amazon Music und Audible mit zusammen 29 % (2025: 32 %). Leicht verbessert haben sich Apple Music, Apple Podcast und Apple Books mit in Summe 12 % der Nennungen (2025: 11 %).

Die häufigste On-Demand-Anwendung ist mit 83 % der Nennungen das Musikstreaming. Im Schnitt nutzen die Befragten zwei Musik-Streaming-Plattformen. Am häufigsten wird YouTube von 58 % der Befragten verwendet. Spotify hat seine Reichweite auf 49 % ausgebaut (2025: 47 %). Es folgen Amazon Music (28 %), YouTube Music (29 %) und Apple Music (11 %).

Beständig zeigt sich der Zuspruch für Podcasts, die nach dem Musikstreaming mit 42 % der Nennungen den zweithäufigsten Grund für den Online-Audio-Genuss darstellen. 86 % der Podcast-Hörer:innen geben an, dass sie Podcasts zum aktuellen Zeitgeschehen nutzen, weil viele davon unabhängig produziert seien und deshalb Perspektiven böten, die klassischen Medien oft fehlten. Diese Aussage trafen 2025 erst 77 % der Befragten.

Deutlicher Rückgang bei Zustimmung zu KI-generierten Audio-Inhalten

Während der Online-Audio-Monitor Austria in den Vorjahren eine moderate Aufgeschlossenheit der Befragten für von künstlicher Intelligenz generierte Audio-Inhalte zeigte, sind die Zustimmungswerte im Jahr 2026 deutlich rückläufig. Am ehesten werden mit 34 % Zustimmung KI-generierte Playlists von Musikprogrammen akzeptiert, 2025 lag die Zustimmung hierfür aber noch bei 39 %. Wettervorhersagen und Verkehrsmeldungen dürften für 31 % der Befragten von KI erstellt werden, 2026 waren damit noch 38 % einverstanden. Durch KI vorgelesene Hörbücher wollen gerade noch 27 % der Befragten hören, 2025 waren es 34 %. Die Zustimmung für KI-generierte Informationen und Nachrichten war auch schon in den Vorjahren verhalten, ist aber von 25 % auf 23 % weiter zurückgegangen.

Der „Online-Audio-Monitor Austria“ wird im Auftrag der RTR Medien von Ipsos erstellt. Das Marktforschungsinstitut führte dazu im Mai und Juni 2026 eine Online-Befragung unter 4.000 Menschen im Alter ab 15 Jahren durch, die bevölkerungsrepräsentativ für die 95 % der Österreicherinnen und Österreicher mit Internet-Zugang stehen (Statistik Austria 2024).

Der „Online-Audio-Monitor 2025“ ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/OAMA2026 veröffentlicht.

Über die RTR Medien

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien, Geschäftsführer Mag. Wolfgang Struber) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Podcast, Fernsehen, Print) und unterstützt mit dem Fernsehfonds Austria Fernsehfilm-Produktionen und damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Als Kompetenzzentrum dieser Märkte, teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem RTR-Fachbereich Telekommunikation und Post (RTR.Telekom.Post), ist die RTR Medien Geschäftsstelle der Behörden Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Telekom-Control-Kommission (TKK) und Post-Control-Kommission (PCK). www.rtr.at