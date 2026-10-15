- 15.10.2026, 10:13:02
- /
- OTS0071
AVISO: WKÖ Gewerbe und Handwerk / Bundesinnung Bau: Pressegespräch Dienstag, 20.Oktober, 10.00 Uhr
Wie steht es um den Konjunktur-Motor Bauwirtschaft? Wie haben sich die Aufträge und Umsätze der einzelnen Branchen entwickelt? Welche Impulse brauchen die Betriebe?
Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte Österreichs. Die Bauwirtschaft und ihre vor- wie nachgelagerten Bereiche wiederum sind die wichtigsten Konjunkturtreiber für die Sparte.
Beim gemeinsamen Pressegespräch der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk und Bundesinnung Bau stehen die Auftrags- und Umsatzentwicklung, der Ausblick für die kommenden Monate sowie Rahmenbedingungen und Forderungen im Mittelpunkt. KMU Forschung Austria präsentiert die Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung.
P R E S S E G E S P R Ä C H
Wann: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr
Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 4
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Mst. Ing. Manfred Denk, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ
- Bmstr. Ing. Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister Baugewerbe
- Mag. Christina Enichlmair, M.A., KMU Forschung Austria
- Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Montag, 19. Oktober 2026, unter: [email protected]
Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK