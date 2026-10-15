AVISO: WKÖ Gewerbe und Handwerk / Bundesinnung Bau: Pressegespräch Dienstag, 20.Oktober, 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte Österreichs. Die Bauwirtschaft und ihre vor- wie nachgelagerten Bereiche wiederum sind die wichtigsten Konjunkturtreiber für die Sparte.

Beim gemeinsamen Pressegespräch der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk und Bundesinnung Bau stehen die Auftrags- und Umsatzentwicklung, der Ausblick für die kommenden Monate sowie Rahmenbedingungen und Forderungen im Mittelpunkt. KMU Forschung Austria präsentiert die Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung.

P R E S S E G E S P R Ä C H

Wann : Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 4

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mst. Ing. Manfred Denk , MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ

, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ Bmstr. Ing. Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister Baugewerbe

Bundesinnungsmeister Baugewerbe Mag. Christina Enichlmair , M.A., KMU Forschung Austria

, M.A., KMU Forschung Austria Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Montag, 19. Oktober 2026, unter: [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.