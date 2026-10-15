  • 15.10.2026, 09:50:02
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FPÖ – Mayer: „Ist das die strahlend grüne Zukunft Europas? Brüssel liebäugelt mit eigenem Atom-Ziel!“

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik an den Überlegungen der EU-Kommission, neben einem Ausbauziel für erneuerbare Energien auch ein eigenes Ziel für die Atomkraft einzuführen, übt der steirische EU-Abgeordnete Georg Mayer. „Ist das die viel beschworene strahlend grüne Zukunft Europas? Jahrelang predigt Brüssel die grüne Energiewende, und plötzlich soll auch noch die Atomkraft mit einem eigenen Ausbauziel bedacht werden. Das ist ein energiepolitischer Offenbarungseid“, so Mayer.

„Ein eigenes EU-Atom-Ziel wäre ein völlig falsches Signal. Statt die Mitgliedsstaaten selbst über ihren Energiemix entscheiden zu lassen, will Brüssel offenbar auch noch den Ausbau der Atomkraft politisch vorantreiben. Die Risiken der Atomenergie, die ungelöste Endlagerfrage und die enormen Kosten werden dabei geflissentlich ausgeblendet“, kritisiert der freiheitliche EU-Abgeordnete.

Abschließend hält Mayer fest: „Europa braucht keine neuen Atomquoten aus Brüssel, sondern eine vernünftige, sichere und leistbare Energiepolitik. Eine strahlend grüne Zukunft darf nicht in einer strahlenden atomaren Sackgasse enden!“

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