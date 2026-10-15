FPÖ – Hauser: „Corona-Impfstoffe sofort auf den Prüfstand – geschwärzte Daten und politische Einflussnahme müssen aufgeklärt werden!“

Wien (OTS) -

„Der Patriots for Europe Foundation ist es gelungen, eine hochkarätige internationale Konferenz unter dem Titel „Transparency4Safety – Protecting European Citizens“ zur umstrittenen Zulassung der COVID-19-Impfstoffe in Straßburg zu organisieren. Renommierte Wissenschaftler und Ärzte werden dabei ihre Daten und Erkenntnisse zu den Impfstoffen austauschen und ihre Schlussfolgerungen präsentieren“, kündigte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser an, der als Politiker zentral bei dieser Veranstaltung mitwirkt.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete wird über seine politische Arbeit zur europäischen Corona-Impfstoffpolitik berichten: „Wie zahlreiche Wissenschaftler und Ärzte habe auch ich bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) Zulassungsunterlagen angefordert und teilweise umfangreich geschwärzte Dokumente erhalten. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, zu erfahren, auf welcher Datenbasis die Impfstoffe zugelassen wurden und wie mit kritischen Erkenntnissen umgegangen wurde!“

„Besonderer Dank gilt der Juristin Silvia Behrendt, die sich seit Jahren für die Transparenz von Sicherheits- und Zulassungsdaten betreffend Covid-Impfstoffe bei der EMA einsetzt, damit die Arzneimittelsicherheit wiederhergestellt wird. Daher auch der gleichnamige Titel der Konferenz ‚Transparency4Safety‘ wie die Initiative von Behrendt, der sich mittlerweile knapp 3.000 Menschen angeschlossen haben“, betonte Hauser.

„Die offenen Fragen zu den Zulassungsdaten, möglichen Nebenwirkungen und zum politischen Druck auf die Bevölkerung müssen endlich unabhängig und lückenlos aufgearbeitet werden. Ich fordere, die Zulassungen der Corona-Impfstoffe auszusetzen, bis diese Fragen geklärt sind“, so Hauser abschließend.