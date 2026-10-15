80 Jahre AußenwirtschaftsCenter Stockholm: WKÖ unterstützt Österreichs Unternehmen auf Märkten im hohen Norden

Wien (OTS) -

Seit 80 Jahren unterstützt die WKÖ mit einem Standort in Stockholm österreichische Unternehmen im hohen Norden. Am 1. Oktober 1946 eröffnet, zählte das Büro gemeinsam mit Paris, Prag und Zürich zu den ersten Außenhandelsstellen. Heute reicht seine Bedeutung weit über Schweden hinaus: Als regionaler „Hub des Nordens“ betreut es Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island.

„Das AußenwirtschaftsCenter Stockholm steht beispielhaft für die Stärke unseres weltweiten Netzwerks: langjährige Erfahrung, fundierte Marktkenntnis und verlässliche Unterstützung direkt vor Ort“, betonte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz im Rahmen der Wirtschaftsmission „Women only“ von „Frau in der Wirtschaft“ und bei der internationalen WKÖ-Konferenz AUSTRIA CONNECT NORDICS in Stockholm.

Exporte nach Schweden legen kräftig zu

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Schweden sind breit aufgestellt. Im Vorjahr exportierten heimische Unternehmen Waren im Wert von rund 1,8 Mrd. Euro nach Schweden. Rund 120 österreichische Betriebe sind mit eigenen Niederlassungen im Land vertreten, der Stand der österreichischen Direktinvestitionen beläuft sich auf 2,6 Mrd. Euro.

Die heimischen Warenexporte nach Schweden stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 16 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich zuletzt die Ausfuhren von Maschinen und Industrieanlagen, pharmazeutischen Produkten sowie ausgewählten Mobilitäts- und Infrastrukturgütern. „Schweden zeigt, wie eng Innovation, industrielle Transformation und internationale Wettbewerbsfähigkeit zusammenspielen. Für österreichische Unternehmen ist das Land deshalb nicht nur als Exportmarkt, sondern auch als Technologie- und Innovationspartner interessant“, erklärt Cosima Steiner, WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Stockholm.

Internationaler Austausch auf der Konferenz AUSTRIA CONNECT NORDICS

Das AußenwirtschaftsCenter Stockholm begleitet jährlich rund 1.000 österreichische Unternehmen bei ihren Aktivitäten in Schweden. Im Vorjahr wurden rund 1.700 individuelle Beratungen durchgeführt – vom Markteintritt und der Suche nach Vertriebspartnern bis zu projektbezogenen Fragen rund um Entsendungen.

Das Jubiläum bildete den Rahmen für zwei Wirtschaftsveranstaltungen: Bei der Wirtschaftsmission „Women only“ von „Frau in der Wirtschaft“ reisten rund 40 heimische Unternehmerinnen nach Stockholm, um neue Märkte kennenzulernen, internationale Kontakte zu knüpfen und Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen zu setzen.

Ebenfalls im Zeichen des Jubiläums stand die Konferenz AUSTRIA CONNECT NORDICS. Rund 100 Teilnehmer:innen – Führungskräfte von Niederlassungen österreichischer Unternehmen sowie nordische Wirtschaftstreibende – kamen zusammen und tauschten sich darüber aus, wie Unternehmen durch die Weiterentwicklung von Führung, Unternehmenskultur und Organisationsstrukturen ihre Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Resilienz langfristig stärken können.

„Gute Geschäfte im Ausland brauchen gute Kontakte. Deshalb sind internationale Vernetzung, persönliche Begegnungen und der direkte Austausch so wichtig: Sie schaffen Vertrauen und legen oft den Grundstein für neue Geschäftsbeziehungen“, so Schultz abschließend. (PWK545/ST)