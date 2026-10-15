Medientransparenzdaten zum 1. Halbjahr 2026: „Öffentliche Hand“ investierte knapp 174 Millionen Euro in Werbe- und Informationsmaßnahmen

Wien (OTS) -

1.415 öffentliche Rechtsträger:innen meldeten der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) für das erste Halbjahr 2026 Ausgaben für Werbe- und Informationsschaltungen in Medien sowie Förderleistungen für Medieninhaber:innen in einem Gesamtvolumen von rund 212 Millionen Euro (EUR 211.733.189). Auf Werbe- und Informationsschaltungen entfallen davon knapp 174 Millionen Euro (EUR 173.875.125). Hinzu kamen Förderungen in Höhe von nahezu 38 Millionen Euro (EUR 37.858.064). Die Gesamtzahl der gemeldeten Einzelpositionen summiert sich auf 68.151 Werbemaßnahmen und Förderungen.

5.320 Rechtsträger:innen fielen im ersten Halbjahr 2026 unter die Meldepflichten nach dem Medientransparenzgesetz, 3.905 meldeten keine Ausgaben. Dies geht aus den heute von der Medienbehörde KommAustria veröffentlichten Medientransparenzdaten für den Meldezeitraum Jänner bis Juni 2026 hervor.

Gemäß Medienkooperations- und -förderungs-Transparenz-Gesetz (MedKF-TG, „Medientransparenzgesetz“), haben öffentliche Rechtsträger:innen ihre Aufwendungen für Werbung und Informationsschaltungen in Medien sowie für Medien-Förderungen halbjährlich zu melden. Die Erfassung und Veröffentlichung dieser Daten obliegt der KommAustria.

Zum Veröffentlichungsumfang der Behörde zählt auch ein umfassendes Visualisierungsangebot mit interaktiv nutzbaren Diagrammen und Grafiken unter https://visualisierung.medientransparenz.rtr.at , mit dem dargestellt werden kann, welche öffentlichen Rechtsträger:innen in welchen Medien inseriert haben oder welche Medien welche Werbeaufträge erhielten. Möglich ist auch eine Ansicht der Werbe-Sujets, also beispielsweise Annoncen in Zeitungen oder TV-Spots. Allein für das erste Halbjahr 2026 nahm die KommAustria 35.667 Werbe-Sujets neu in ihrer Datenbank auf.

Seit dem 15. Oktober 2026, 9:00 Uhr, sind die umfangreichen Daten für das erste Halbjahr 2026 auf der Website der RTR-GmbH abrufbar und stehen dort als Open Data in Formaten zur Verfügung, die elektronisch weiterverarbeitet werden können: https://data.rtr.at/pages/open-data/MedKFTGBekanntgabe2024?filter_halbjahr=20261 .



Ältere Meldezeiträume

Alle gemeldeten Daten seit 2024 finden sich unter https://data.rtr.at/pages/open-data/MedKFTGBekanntgabe2024 . Meldezeiträume vor dem Jahr 2024 können unter https://www.rtr.at/rtr/service/opendata/OD_Uebersicht.de.html (Rubrik „Medien, Datenbekanntgabe – bis 2023“) eingesehen werden.

Ausführliche Informationen zu den Bekanntgabepflichten nach dem Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz (MedKF-TG) unter medientransparenz.at .

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