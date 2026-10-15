  • 15.10.2026, 08:49:02
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Gerstorfer zu Selbstbehalten beim Arzt: „Die e-card muss reichen – und nicht die Kreditkarte!“

Pensionistenverband warnt vor Zwei-Klassen-Medizin und weiteren finanziellen Belastungen für ältere Menschen.

Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik reagiert Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), auf die Debatte um Selbstbehalte bei Arztbesuchen. „Beim Hausarzt muss die e-card reichen – und nicht die Bankomat- oder Kreditkarte! Wer krank ist, braucht medizinische Hilfe und keine zusätzliche Rechnung. Gesundheit darf keine Frage der Geldbörse sein!“ ****

„Wer Arztbesuche verteuert, spart an der falschen Stelle!“

Gerstorfer warnt eindringlich vor einer weiteren Verschärfung der Zwei-Klassen-Medizin: „Wer Arztbesuche verteuert, sorgt nicht für weniger Krankheiten, sondern für weniger Diagnosen. Menschen werden notwendige Untersuchungen aufschieben, Erkrankungen werden später erkannt und Behandlungen schwieriger. Das verursacht menschliches Leid und am Ende sogar höhere Kosten für unser Gesundheitssystem.“

„Die ÖGK kassiert immer mehr – und leistet immer weniger!“

Besonders empörend sei, dass Pensionistinnen und Pensionisten bereits immer stärker zur Kasse gebeten werden. „Die Krankenversicherungsbeiträge wurden von 5,1 auf 6 Prozent erhöht, gleichzeitig werden Leistungen eingeschränkt und neue Selbstbehalte eingeführt – etwa bei Krankentransporten oder im Bereich der Zahngesundheit. Die ÖGK kassiert immer mehr, während die Versicherten immer weniger dafür bekommen. Das ist die völlig falsche Richtung!“

„Pensionistinnen und Pensionisten sind kein Bankomat der Krankenkassen!“

Für Gerstorfer ist deshalb klar: „Pensionistinnen und Pensionisten sind kein Bankomat zur Sanierung der Krankenkassen! Die e-card muss die einzige Karte bleiben, die zählt. Im Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems muss der Mensch stehen – und nicht sein Kontostand!“

Rückfragen & Kontakt

Pensionistenverband Österreichs
Generalsekretär Christian Rösner-El-Heliebi, MSc.
Mag. Susanne Ellmer-Vockenhuber, Bakk.
E-Mail: [email protected]

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