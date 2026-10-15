St. Nikolausstiftung: Kindergarten Edith Stein mit ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation 2026 ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die Freude bei der St. Nikolausstiftung ist groß: Unser Kindergarten Edith Stein im 10. Bezirk wurde am 14. Oktober 2026 beim diesjährigen ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation im Beisein von Bildungsminister Christoph Wiederkehr mit dem 2. Platz in der Kategorie Elementarbildung ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) Einrichtungen, die mit innovativen pädagogischen Ansätzen zur Weiterentwicklung des österreichischen Bildungssystems beitragen. Ziel des Preises ist es, zukunftsweisende Bildungsarbeit sichtbar zu machen, den Austausch etablierter Praxisansätze zu fördern und Bildungsinnovationen nachhaltig zu stärken.

Für die St. Nikolausstiftung ist die Auszeichnung eine besondere Anerkennung ihrer langjährigen Bemühungen im Bereich der Inklusion und Teilhabe. Das Thema beschäftigt uns seit unserer Gründung und ist tief in unserem pädagogischen Handeln verankert. Bereits seit dem Jahr 2010 unterstützt ein interdisziplinäres Mobiles Team die Kindergärten der Stiftung dabei, allen Kindern im Regelkindergarten eine bestmögliche Teilhabe am Bildungsalltag zu ermöglichen. Das Mobile Team der St. Nikolausstiftung setzt sich aus inklusiven Elementarpädagog:innen, Psycholog:innen und Ergotherapeut:innen zusammen. Gemeinsam mit den pädagogischen Teams vor Ort im Kindergarten werden individuelle Lösungsansätze entwickelt, damit jedes Kind seinen Platz im Kindergarten findet und aktiv am Bildungsalltag teilnehmen kann – unabhängig davon, welche Entwicklungsverzögerungen, Beeinträchtigungen oder besonderen Bedürfnisse es mitbringt.

Die Innovation: METACOM-Bildkarten und -Faltbücher

Im dreigruppigen Kindergarten Edith Stein in Favoriten gibt es viele Herausforderungen, ob sprachliche Vielfalt oder unterschiedliche Entwicklungsverzögerungen, die den Bildungsalltag prägen. „Bei uns bildet die enge Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Team und dem Mobilen Team der Stiftung die Basis. Um Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen eine aktive Teilhabe am Kindergartenalltag zu ermöglichen, werden innovative Ansätze gesucht, implementiert und laufend weiterentwickelt. Ein wesentlicher Baustein bei uns ist der Einsatz von METACOM-Bildkarten, die heute fester Bestandteil des pädagogischen Alltags sind“, erklärt Barbara Wisussek, Leitung Kindergarten Edith Stein.

Die METACOM-Bildkarten zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit klaren, standardisierten und leicht verständlichen Symbolen die unterstützte Kommunikation fördern und Kinder unabhängig von Alter, Sprachstand oder Beeinträchtigung eine einfache und barrierefreie Verständigung ermöglichen.

Die visuelle Kommunikationshilfe wurde von der inklusiven Elementarpädagogin des Mobilen Teams vorgeschlagen, damit ein Kind mit einer Autismusspektrumstörung gut begleitet werden konnte. Schritt für Schritt wurden einzelne Symbole im Gruppenalltag implementiert und bereits nach kurzer Zeit auch von Kindern mit anderen Erstsprachen als Kommunikationshilfe angenommen.

Die einfachen Symbole sind mittlerweile in allen Bereichen des Kindergartens – Gruppenraum, Garderobe, Gang, Garten, Bewegungsraum – präsent und werden laufend nach den Bedürfnissen erweitert oder angepasst. Eine Auswahl der Symbole wird von allen Mitarbeiterinnen an einem Seilzug an der Kleidung getragen, um Kinder unmittelbar und situationsbezogen unterstützen zu können. Die Symbole unterstützen das Team auch dabei, Abläufe, Regeln und Übergänge im Alltag für die Kinder verständlich zu gestalten.

Zur Stärkung der Bildungskooperation mit den Eltern werden ergänzend Faltbücher mit den gleichen METACOM-Symbolen eingesetzt. Diese stehen in zahlreichen Sprachen zur Verfügung und unterstützen insbesondere während der Eingewöhnungszeit die Verständigung zwischen Familien und pädagogischen Fachkräften. Sie helfen Sprachbarrieren abzubauen, geben Orientierung und fördern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern von Beginn an.

Im Kindergarten Edith Stein sind Inklusion und Teilhabe gelebter Bildungsalltag: Die Kinder lernen mit- und voneinander, erleben Vielfalt als Selbstverständlichkeit und werden in ihren individuellen Entwicklungsprozessen wahrgenommen und unterstützt.

„Die Auszeichnung freut uns sehr, weil sie die engagierte Arbeit unserer Mitarbeiter:innen und die zentrale Bedeutung von Teilhabe in der Elementarpädagogik sichtbar macht. Teilhabe und Inklusion sind noch immer nicht flächendeckend selbstverständlich. Das Ziel muss daher sein, seitens der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen alle Kinder gleiche Chancen erhalten und von Anfang an erfahren, dass sie mit ihren individuellen Stärken und Bedürfnissen willkommen sind“, betont Elmar Walter, Geschäftsführer der St. Nikolausstiftung im Rahmen der Preisverleihung.

„Der 2. Platz beim ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation ist für uns eine wichtige Anerkennung. Gemeinsam mit unseren pädagogischen Fachkräften in den Standorten und unserem Mobilen Team entwickeln wir seit vielen Jahren innovative Lösungen für mehr Teilhabe und Chancenfairness. Die große Stärke unseres Mobilen Teams ist, dass im Bildungsalltag erprobte Lösungsansätze schnell an andere Standorte der St. Nikolausstiftung weitergegeben werden können und diese vor Ort nur angepasst werden müssen. Diesen Weg werden wir auch künftig konsequent weitergehen und unsere Erfahrungen teilen, um inklusive Bildungsarbeit weiter zu stärken“, unterstreicht Susanna Haas, pädagogische Leitung der St. Nikolausstiftung.

Unser Dank gilt der Innovationsstiftung für Bildung sowie der Expert:innenjury, die sich intensiv mit den Einreichungen auseinandergesetzt und ausgewählte Projekte vor Ort besucht haben und durch ihr Engagement innovative Bildungsarbeit sowohl in der Elementarpädagogik als auch im Schulbereich sichtbar machen.

Video Kindergarten Edith Stein, St. Nikolausstiftung – Einreichung ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation 2026:

https://www.youtube.com/user/StNikolausStiftung