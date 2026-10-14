Tanja Graf: Reform der Gewerbeordnung sorgt für weniger Bürokratie und mehr Entlastung

Wien (OTS) -

“Die Reform der Gewerbeordnung ist ein wichtiger Schritt für weniger Bürokratie und mehr Entlastung. Der heutige Beschluss im Nationalrat stärkt die Unternehmen und den rot-weiß-roten Wirtschaftsstandort nachhaltig“, betont ÖVP-Wirtschaftssprecherin Tanja Graf. So werden mit der wichtigen Novelle der Papierberg und behördliche Vorgaben reduziert und Betriebe von behördlichen Verpflichtungen befreit. Die ÖVP-Mandatarin, die selbst Unternehmerin ist, weiter: ”Die Zeit und Energie von Unternehmen soll dort eingesetzt werden, wo es sinnvoll ist – bei ihrer Geschäftstätigkeit, ihren Kundinnen bzw. Kunden und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, bei neuen Investitionen und Arbeitsplätzen sowie Ideen und Innovationen. Dafür haben wir uns erfolgreich eingesetzt."

Konkret werden zehn Maßnahmen aus dem Entbürokratisierungspaket der Bundesregierung notwendige Räume für die Wirtschaft in Österreich schaffen und die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen. “Im Fokus stehen dabei für uns die Vereinfachung von Abläufen, weniger Behördenwege und mehr unternehmerische Flexibilität”, verweist Graf auf die künftige Möglichkeit der digitalen Übermittlung von Unterlagen, den Entfall der Genehmigungspflichten für die Errichtung von Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen, die Reduktion von Verfahren bei Klimageräten sowie eine Ausdehnung von Fristen bei notwendigen Schritten bei Betriebsübernahmen.

Die Entrümpelung der Bürokratie und das Entfernen von Hürden stellt eine notwendige Initialzündung für die österreichische Wirtschaft und den Standort dar, so die Wirtschaftssprecherin der Volkspartei, die abschließend sagt: “Wohlstand und Arbeit können nur durch die Wirtschaft geschaffen und erhalten werden. Die Politik aber hat die Verantwortung, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das tun wir als Volkspartei und verlässlicher Partner der Wirtschaft.” (Schluss)