SPÖ-Silvan: „NEIN zu Selbstbehalten beim Arzt!“

Wien (OTS) -

Zu den Plänen der Arbeitgeberseite in der ÖGK, Selbstbehalte für den Arztbesuch für alle einzuführen, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan ganz klar: „Nein! So etwas wird es mit uns sicher nicht geben!“ In seiner heutigen Rede im Nationalrat betont der Abgeordnete: „Die Menschen zahlen Krankenversicherungsbeiträge und haben damit ein Recht auf die beste Gesundheitsversorgung!“ ****

Eine Absage erteilt Silvan auch den Vorstellungen, dass Teilzeitkräfte nicht mehr die volle Gesundheitsversorgung bekommen sollen. „Gesundheit darf keine Frage des Einkommens und der Arbeitszeit sein!“ Auch zur Streichung der Refundierung von Wahlarzt-Honoraren sagen Silvan und die SPÖ ganz klar „Nein“.

Silvan betont, dass die Ausgangslage, die die Bundesregierung im Gesundheitsbereich vorgefunden hat, denkbar schlecht war. Dazu haben die Grünen maßgeblich beigetragen, vor allem aber die FPÖ. „Die FPÖ hat uns eine ‚Patientenmilliarde‘ versprochen. Gekommen sind eine Kassenzerschlagung und ein Milliardengrab“, so Silvan. Als Konsequenz warten die Leute heute zu lange auf ihren Arzttermin oder weichen auf Privatärzt:innen aus.

Die Bundesregierung und allen voran die SPÖ arbeiten daran, unser Gesundheitssystem wieder aufzurichten. „Wir bauen die Primärversorgungszentren aus. Wir haben die Leistungen im Eltern-Kind-Pass erhöht. Wir haben einen Medikamentenpreisdeckel eingeführt. Wir führen unseren Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin konsequent fort!“, so Silvan. (Schluss) mf/lw