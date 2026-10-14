WB-Graf: Stopp-Taste wirkt – Gewerbeordnung neu entlastet Österreichs Betriebe

Wien (OTS) -

„Weniger Formulare, weniger Wartezeiten, weniger Kontrollen: Die neue Gewerbeordnung räumt mit überholten Vorschriften auf und macht unseren Betrieben das Leben leichter“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die Reform. Insgesamt zehn Vorhaben aus dem Entbürokratisierungspaket der Bundesregierung werden damit umgesetzt. Investitionen werden unkomplizierter, Übergaben an die nächste Generation oder neue Eigentümer reibungsloser, und der Aufwand mit Behörden sinkt. Drei begleitende Erlässe stellen sicher, dass die neuen Regeln in der Praxis einheitlich und verständlich angewendet werden.

„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wollen arbeiten, investieren und Arbeitsplätze schaffen, statt Zeit in Behördenwegen zu verlieren. Wo keine Genehmigung nötig ist, soll es auch keine geben. Wer einen Betrieb übernimmt, braucht Rückenwind statt Hürden. Und Kontrollen ohne echten Mehrwert gehören abgeschafft. Genau das bringt diese Novelle“, so Graf.

Mehr Zeit für Betrieb, Kunden und Team

Unterlagen müssen künftig nicht mehr ständig im Betrieb aufliegen, sondern können einfach digital an die Behörde geschickt werden. E-Ladestationen und PV-Anlagen werden genehmigungsfrei, Klimageräte führen nicht mehr automatisch zu Behördenverfahren, und wer einen Betrieb übernimmt, bekommt mit längeren Fristen mehr Zeit und Flexibilität. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, einen Betrieb zu führen. Jede Stunde, die man mit Formularen und Kontrollen verbringt, fehlt bei den Kundinnen und Kunden und im Team. Rund 5.000 Kontrollbesuche pro Jahr, nur um nachzusehen, ob ein Ordner im Regal steht, sind jetzt Geschichte. Das ist gelebter Hausverstand und echte Entlastung für unsere Betriebe. Wer investiert, Arbeitsplätze sichert oder einen Familienbetrieb weiterführt, braucht Rückenwind statt Steine im Weg. Dafür kämpfen wir als Wirtschaftsbund, und genau das haben wir mit dieser Novelle durchgesetzt“, betont Graf.

Wirtschaftsbund-Stopp-Taste wirkt

Erst im September haben der Wirtschaftsbund Österreich und alle neun Landesorganisationen geschlossen die Stopp-Taste gedrückt und das sofortige Aussetzen aller unnötigen Berichtspflichten gefordert. Nur wenige Wochen später zeigt sich: Unser Einsatz wirkt. „Unser Druck zeigt Wirkung. Die Novelle der Gewerbeordnung ist ein wichtiger Schritt, aber noch lange nicht das Ende des Weges. Jede überflüssige Vorschrift, jeder doppelte Bericht und jede sinnlose Kontrolle kostet unsere Betriebe Zeit, Geld und Nerven. Das können sich unsere Betriebe in wirtschaftlich so angespannten Zeiten schon gar nicht leisten. Wir lassen also sicher nicht locker. Wir werden weiter konsequent darauf drängen, Bürokratie Schritt für Schritt abzubauen. Unser Ziel ist ein Standort, an dem Leistung zählt und nicht der Papierkram. Dafür bleiben wir dran, bis die Stopp-Taste überall greift“, so Graf abschließend.