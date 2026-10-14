10.000 Jugendliche im LABOUR LAB: Arbeitswelt interaktiv erleben

Linz (OTS) -

Seit der Eröffnung im Mai 2025 besuchten bereits 10.000 junge Menschen das LABOUR LAB im Museum Arbeitswelt in Steyr. Das LABOUR LAB vermittelt Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Arbeitswelt auf interaktive Weise und soll dazu beitragen, ein positives Zukunftsbild zu zeichnen. Insbesondere Schulklassen nutzen das Angebot. Damit möglichst viele Jugendliche aus Oberösterreich teilnehmen können, übernimmt die AK die Kosten für Anreise, Eintritt und Vermittlung.

Im LABOUR LAB beschäftigen sich Besucher:innen mit den Arbeits- und Lebenswelten des späten 19. Jahrhunderts, den Herausforderungen der Industrialisierung sowie aktuellen Fragen rund um Arbeit und die Rechte von Beschäftigten. Digitale Tools, Rätsel und ein Entscheidungs-Simulator machen die Themen erlebbar und zeigen, wie heutige Entscheidungen die Arbeitswelt von morgen beeinflussen können.

10.000 junge Besucher:innen in eineinhalb Jahren

Am 14. Oktober besuchten zwei Klassen der 8. Schulstufe des BRG Rohrbach das LABOUR LAB und machten damit die 10.000er-Marke voll. „ Bei der Entstehung des LABOUR LAB war es uns wichtig, jungen Menschen einen verständlichen Zugang zu den großen Fragen der Arbeitswelt zu ermöglichen. Zum Beispiel, wie Künstliche Intelligenz und der ökologische Wandel unsere Arbeit verändern, welche Rechte Beschäftigte haben und was es für eine gerechte Arbeitswelt braucht. Die vielen Besucherinnen und Besucher zeigen, dass sich Jugendliche für diese Themen interessieren, eigene Ideen einbringen und bei der Entwicklung der Arbeitswelt aktiv mitreden wollen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Darum hat die Arbeiterkammer Oberösterreich die Entstehung der Ausstellung gefördert und mit ihrem Know-how unterstützt.

Wissen über die Arbeitswelt auch für die Berufswahl wichtig

Für die beiden Klassen des BRG Rohrbach kommt der Besuch zu einem besonders günstigen Zeitpunkt: In der 8. Schulstufe rückt die Bildungs- und Berufswahl stärker in den Mittelpunkt. Aus Sicht der Arbeiterkammer gehört dazu auch Wissen darüber, was gute Arbeit ausmacht und wie Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Das LABOUR LAB bietet eine spielerische Möglichkeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Was die Schüler:innen aus Rohrbach bei ihrem Besuch erlebten und diskutierten, ist aber für Jugendliche auf allen Bildungswegen relevant.

100 Prozent der Lehrkräfte empfehlen das LABOUR LAB weiter

Wie das Angebot bei den Schulen ankommt, zeigen die durchwegs positiven Rückmeldungen der Pädagog:innen. „ Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Jugendliche Themen der Arbeitswelt selbst entdecken und gemeinsam diskutieren können. Besonders freut uns, dass die Rückmeldungen der Lehrkräfte so positiv ausfallen und wir mit der Unterstützung der AK auch vermehrt Schulen aus weiter entfernten Regionen Oberösterreichs erreichen “, sagt Stephan Rosinger, Künstlerischer Leiter des Museum Arbeitswelt in Steyr.

AK übernimmt Kosten für Schulklassen

Gerade für Schulen mit längerer Anreise ist die Übernahme der Kosten für Anreise, Eintritt und Vermittlung durch die AK eine wichtige Unterstützung. Der Besuch der beiden Klassen aus Rohrbach zeigt beispielhaft, dass das LABOUR LAB damit auch für Jugendliche außerhalb des Zentralraums gut erreichbar ist. So können auch Schulklassen aus Regionen, für die eine Fahrt nach Steyr mit höherem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden ist, das Angebot nutzen.

Informationen zum LABOUR LAB und zur Buchung:

museumarbeitswelt.at/labourlab

Informationen zum Unterstützungsangebot der Arbeiterkammer Oberösterreich:

ooe.arbeiterkammer.at/labourlab

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Fotocredit: AK OÖ / Wolfgang Spitzbart