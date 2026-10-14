  • 14.10.2026, 12:56:32
  • /
  • OTS0131

NEOS: Konjunkturprognose bestätigt Reformkurs – jetzt Aufschwung stärken

Hofer: „Österreichs Wirtschaft kommt langsam wieder in Schwung – jetzt müssen wir den Reformkurs konsequent fortsetzen.“

Wien (OTS) - 

Die heute präsentierten Konjunkturprognosen zeigen klar, dass die ersten Schritte in die richtige Richtung gesetzt worden sind. „Vor rund zwei Jahren haben wir ein Defizit von vier Prozent und eine Inflation deutlich über dem Euroraum von der Vorgängerregierung übernommen. Jetzt zeigen die Prognosen klare Zeichen eines Aufschwungs – wir werden diese Trendwende jetzt festigen“, zeigt sich NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer erfreut.

„Trotz zahlreicher globaler Krisen und Konflikte ist es uns gelungen, mit zielgerichteten Reformen die heimische Wirtschaft zu stabilisieren. Jetzt müssen wir weiter aufs Tempo drücken, damit der Standort gestärkt, neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende gesichert werden“, betont Hofer.

Um das zu erreichen, braucht es aber weitere strukturelle Reformen, die die Unternehmen und die Österreicherinnen und Österreicher entlasten. „Mit der geplanten Lohnnebenkostensenkung 2028 haben wir schon einen ersten wichtigen Schritt gesetzt, dem jetzt weitere folgen müssen. Dazu gehört der Abbau bürokratischer Hürden, gezielte Investitionen in Innovation und Schlüsseltechnologien sowie der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien“, so Hofer.

Gleichzeitig muss auch die Inflation im Fokus bleiben. Denn die Teuerung belastet weiterhin die Kaufkraft der Menschen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder im internationalen Spitzenfeld sein. Dafür müssen wir unseren Reformkurs konsequent fortsetzen und weitere Entlastungsschritte setzen“, sagt Hofer.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] ))

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] ))

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright