SPÖ-Wieninger: „Junge Frauen wollen ein Europa mit gleichen Chancen, sozialer Sicherheit und Frieden“

Wien (OTS) -

Gleiche Chancen, soziale Sicherheit und ein Europa, das Frieden und Zusammenhalt stärkt: Das sind zentrale Anliegen junger Frauen. Im Rahmen der Aktuellen Stunde in der heutigen Nationalratssitzung berichtete SPÖ-Europasprecherin Pia Maria Wieninger von ihrem Austausch mit jungen Frauen im Rahmen der Initiative des Frauenministeriums „Girls in Politics“. „Junge Menschen sind keineswegs politikverdrossen. Sie wollen sich einbringen, gehört werden und ihre Zukunft aktiv mitgestalten. Ihre Anliegen sind konkret: leistbare Wohnungen, gute Bildung, ein verlässlicher Sozialstaat, gleiche Chancen und faire Bezahlung. Mehr Lohntransparenz ist dabei ein wichtiger Schritt, um bestehende Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern abzubauen“, so Wieninger. ****

Für junge Frauen ist die Europäische Union weit mehr als ein politisches Projekt. Sie steht für Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Sicherheit und gemeinsame Werte. Junge Frauen wünschen sich ein Europa, das allen Menschen Chancen eröffnet – und nicht nur jenen, die es sich richten können. Ausgrenzung und die Angst vor diskriminierenden politischen Positionen widersprechen diesem Anspruch, so Wieninger.

„Diskussionen über Bürokratieabbau in der EU sollten deshalb nicht den Blick auf die echten Sorgen der Menschen verstellen. Selbstverständlich braucht es weniger unnötige Formulare und sinnvolle Verbesserungen. Dabei müssen soziale und ökologische Standards jedoch gewahrt bleiben. Die großen Herausforderungen für junge Menschen liegen insbesondere bei leistbarem Wohnen, sozialer Sicherheit, Gleichberechtigung und Frieden“, erklärte Wieninger.

Angesichts internationaler Konflikte muss Österreich seine Rolle in Europa und der Welt aktiv wahrnehmen. Als neutrales Land und Teil eines starken Europas steht Österreich in der Verantwortung, sich für Frieden, diplomatische Konfliktlösungen und die Einhaltung des Völkerrechts einzusetzen. „Junge Menschen glauben an Europa. Es liegt an uns, dieses Vertrauen zu stärken – mit gleichen Chancen, sozialer Sicherheit und einem Europa, das sich konsequent für Frieden einsetzt“, so Wieninger abschließend. (Schluss) eg/lw