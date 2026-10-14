Grüne begrüßen uniko-Vorstoß: Latein als unnötige Hürde zum Studium abschaffen

Wien (OTS) -

Die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, begrüßt die Diskussion über eine Reduktion verpflichtender Lateinkenntnisse ausdrücklich: „Latein war auch bisher in vielen Studienfächern eine völlig unnachvollziehbare Voraussetzung. Es ist hoch an der Zeit, diese unnötige Hürde endlich abzuschaffen. Mit der weiteren Reduktion des Lateinunterrichts in den Schulen wird dies noch dringlicher. Wir Grüne haben dazu bereits vor Monaten einen Antrag im Nationalrat eingebracht.“

Auch aus sozialer Perspektive ist dieser Schritt angebracht: „Verpflichtende Ergänzungsprüfungen verursachen zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand, verzögern den Studienbeginn oder -fortschritt und benachteiligen besonders jene, die sich die Vorbereitung neben Beruf und anderen Verpflichtungen schwer leisten können“, erklärt Maurer. „Die Ministerin ist aufgefordert, eine entsprechende Gesetzesänderung vorzulegen“, so Maurer abschließend.