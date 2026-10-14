PRO-GE Binder: Mit „Made in Europe“ heimische Arbeitsplätze sichern

Wien (OTS) -

Mit der Unterzeichnung der „Made in Europe Deklaration“ wurde ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Industriestrategie gesetzt. Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE, begrüßt das klare Bekenntnis von öffentlicher Hand und staatsnahen Unternehmen, bei Vergaben verstärkt auf europäische Wertschöpfung zu achten: „Wo unsere Steuern drinnen sind, muss Europa drinnen sein. Bei öffentlichen Investitionen darf niemals nur der Preis entscheiden, sondern heimische Beschäftigung und die Sicherung des Standortes müssen im Vordergrund stehen.“

Die PRO-GE drängt bereits seit längerem auf eine konsequente Umsetzung von Made in Europe, denn damit stütze man wichtige Industriezweige und werde so auch unabhängiger von Lieferanten aus Drittstaaten. „Wir sehen, dass Staaten wie USA oder China keine fairen Handelspartner mehr für die EU sind. Deshalb ist es umso wichtiger, die eigene Produktion zu stützen und den europäischen Industriestandort abzusichern“, sagt Binder.

Positiv sei, dass das WIFO in seiner aktuellen Prognose von einer Stimmungsaufhellung in der Industrie spricht, sagt Binder. „Die Industrie garantiert viele hochwertige Arbeitsplätze und ist tragende Säule für unseren Wohlstand. Die Bundesregierung hat verstanden, dass eine aktive Industriepolitik notwendig ist, um Beschäftigung langfristig zu sichern und Innovation voranzutreiben. Dieser Weg muss konsequent weitergegangen werden“, unterstreicht der Gewerkschaftsvorsitzende.