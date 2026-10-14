  • 14.10.2026, 12:06:33
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AVISO: Millioneninvestition: Staatssekretär Pröll und Gemeindebund-Präsident Pressl stellen das Projekt "Gemeindedatenplattform" vor

Wien (OTS) - 

Das Projekt der Gemeindedatenplattform soll den Grundstein des von der Reformpartnerschaft beschlossenen Gemeindepakets bilden, das die digitale Verwaltung in Zukunft moderner und effizienter gestalten wird. Das Ziel der Gemeindedatenplattform ist eine sichere, verlässliche und praxistaugliche Datenbasis zu schaffen, die es Behörden ermöglicht, Daten sicher und automatisiert untereinander auszutauschen – Behördengänge für Bürgerinnen und Bürger werden dadurch effektiv reduziert.

Am Freitag, den 16. Oktober 2026, um 9.00 Uhr lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zur Präsentation des Projekts in das Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247

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