- 14.10.2026, 12:00:07
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Erinnerung Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?“ - morgen, 10 Uhr
Polizeiärztliche Versorgung vor großen Herausforderungen. Welche Maßnahmen jetzt gesetzt werden müssen.
Polizeiärzte leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit. Ihr vielfältiges Aufgabenfeld umfasst unter anderem Tatortarbeit, die Betreuung von Häftlingen im Polizeiarrest, die Beurteilung der Haft- und Zurechnungsfähigkeit, oder Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz, etc.
Steigende Anforderungen, zunehmender Personalmangel, wachsende bürokratische Belastungen und schwierige Nachwuchssuche sorgen allerdings aktuell für große Herausforderungen.
Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und die aktuellen Problemstellungen zu geben.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Am Podium:
Dr.in Yasmin Frank-Dastmaltschi
Chief Medical Officer im Bundesministerium für Inneres
HR Dr.in Patricia Fous-Zeiner
Chefärztin der Landespolizeidirektion (LPD) Wien
OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer
Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?"
Datum: 15.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock, Büro des Präsidenten
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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