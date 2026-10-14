  • 14.10.2026, 12:00:07
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Erinnerung Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?“ - morgen, 10 Uhr

Polizeiärztliche Versorgung vor großen Herausforderungen. Welche Maßnahmen jetzt gesetzt werden müssen.

Wien (OTS) - 

Polizeiärzte leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit. Ihr vielfältiges Aufgabenfeld umfasst unter anderem Tatortarbeit, die Betreuung von Häftlingen im Polizeiarrest, die Beurteilung der Haft- und Zurechnungsfähigkeit, oder Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz, etc.

Steigende Anforderungen, zunehmender Personalmangel, wachsende bürokratische Belastungen und schwierige Nachwuchssuche sorgen allerdings aktuell für große Herausforderungen.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und die aktuellen Problemstellungen zu geben.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.


Am Podium:

Dr.in Yasmin Frank-Dastmaltschi
Chief Medical Officer im Bundesministerium für Inneres

HR Dr.in Patricia Fous-Zeiner
Chefärztin der Landespolizeidirektion (LPD) Wien

OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?"



Datum: 15.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock, Büro des Präsidenten


Weihburggasse 10-12

1010 Wien


Österreich



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Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
 Mag. Sascha Bunda
 Telefon: 01/51406-3341
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