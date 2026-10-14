VGT: Bundesregierung gesetzlich verpflichtet, 2027 Schweinehaltung neu zu regeln

Wien (OTS) -

Bereits seit 2019 ist bekannt, dass die Schweinehaltung auf Vollspaltenboden mit den Grundsätzen des Tierschutzrechts nicht vereinbar ist. Alle Tiere müssen nämlich so gehalten werden, dass sie dabei keinen Schaden nehmen und ihre physiologischen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das ist bekanntermaßen beim Vollspaltenboden nicht der Fall. Das Handelsgericht Wien hat kürzlich festgestellt, dass die Haltung auf Vollspaltenboden mit „höheren Verletzungs- und Mortalitätsraten sowie vermehrt schmerzhaften Gelenken, Wunden an Hufen, Lungenentzündungen, Leberwürmern und Klauenverletzungen bei den Tieren einhergeht“. Deshalb verankerte die Regierung 2022 die Bestimmung im Tierschutzgesetz, dass Ende 2026 ein neuer Mindeststandard in der Schweinehaltung festgelegt werden muss. Zunehmend ungeduldig, pochte der VGT auch heute wieder vor der Nationalratssitzung im Parlament darauf, dass diese Norm eingehalten wird. Mit Transparenten „Nein zum Vollspaltenboden“ und einer Tierschützerin im Schweinekostüm auf original Vollspaltenbodenelementen wurde die Bevölkerung darüber informiert, dass es jetzt für die Schweine um alles geht: wie wird der neue Mindeststandard aussehen? Grüne Abgeordnete bedankten sich beim VGT, für die Schweine einzustehen.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch war dabei: „Die Bundesregierung hat immer wieder verlauten lassen, dass der Vollspaltenboden eh verboten wird. Nun, bisher ist das noch nicht geschehen. Aber jetzt hat die Regierung die Möglichkeit, zu ihrem Wort zu stehen. In den nächsten Wochen muss sich entscheiden, wie die Schweine in Österreich zukünftig gehalten werden. In den großen Schweineproduktionsländern Niederlande und Dänemark ist auch alles im Umbruch in der Schweinehaltung. Österreich darf den Anschluss nicht verlieren. Man war immer so stolz hier, im Tierschutz voran zu gehen, aber jetzt muss die Regierung beweisen, dass das auch wirklich so ist. Wenn die Niederlande und Dänemark den Vollspaltenboden abschaffen, dann wird man das in Österreich auch können!“

Pressefotos (Copyright: VGT.at)

