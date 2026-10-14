WB-Graf: „Made in Europe“ ist Bekenntnis zu unseren Betrieben

Wien (OTS) -

„Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gehen mit der ‚Made in Europe Declaration‘ einen wichtigen Schritt in der Umsetzung der Industriestrategie. Wenn jedes Jahr 67 Milliarden Euro an öffentlichen Aufträgen vergeben werden, dann muss dieses Geld auch der heimischen Wertschöpfung zugutekommen“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die heute unterzeichnete Deklaration.

Entscheidend ist, dass bei der Vergabe künftig Qualität, Lebenszykluskosten, Innovation und Versorgungssicherheit stärker zählen. Derzeit liegt das Preisgewicht bei großen Beschaffungen bei über 70 Prozent. „Das günstigste Angebot ist nicht automatisch das Beste. Unsere Betriebe stehen für Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft, und genau das muss sich bei öffentlichen Aufträgen stärker auszahlen. KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und das Herz unserer Regionen. Wenn regionale Zulieferer, Handwerksbetriebe und Dienstleister zum Zug kommen, bleibt die Wertschöpfung vor Ort, unsere Betriebe werden gestärkt, es entstehen Arbeitsplätze in den Gemeinden und die gesamte regionale Wirtschaft profitiert. Jetzt ist es wichtig, die Industriestrategie weiterhin konsequent umzusetzen, damit unsere Betriebe rasch spürbare Impulse und neue Chancen erleben. Denn ein starkes Europa entsteht mit und durch unsere starken Betriebe“, so Graf abschließend.