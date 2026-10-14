SPÖ-Schatz/Della Rossa: „Frauenhass und Sexismus dürfen niemals verharmlost werden“

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz ist entsetzt über sexistische Bilder aus Vorarlberg: „Die sexistische und frauenfeindliche Darstellung von Pamela Rendi-Wagner, der ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden und Ministerin, ist eine massive Herabwürdigung. Es ist erschütternd, wenn eine Frau auf diese Weise erniedrigt und zur Schau gestellt wird. Das ist respektlos und völlig inakzeptabel“, kritisiert SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz Fotos einer Schießveranstaltung vor mehreren Jahren, die erst kürzlich im Gemeindeblatt des Vorarlberger Ortes Kennelbach veröffentlicht wurden. ****

Frauenhass trifft Frauen in der Öffentlichkeit besonders stark. Vor allem Politikerinnen sind in hohem Maße mit Sexismus, Hass und auch physischer Gewalt konfrontiert. Auch der Vorarlberger Nationalratsabgeordnete Antonio Della Rossa betont: „Solche Darstellungen sind nicht harmlos. Sie tragen dazu bei, Frauen zu entwürdigen und frauenfeindliche Einstellungen zu normalisieren. Wo Frauen herabgewürdigt werden, darf niemand einfach wegsehen“, betont Della Rossa.

Schatz und Della Rossa fordern eine vollständige Aufklärung des Vorfalls und darüber, wer die Verantwortung trägt. „Es muss geklärt werden, wie es zu dieser Darstellung und zur späteren Veröffentlichung der Bilder kommen konnte. Wer Verantwortung trägt, muss dafür auch geradestehen. Eine solche Erniedrigung darf in keiner Gemeinde und bei keiner Veranstaltung als normal gelten.“

„Wir müssen Frauenhass entschieden entgegentreten – egal, ob im Internet, in der Politik oder bei Veranstaltungen. Frauen müssen sich öffentlich engagieren können, ohne Erniedrigung, Einschüchterung oder Gewalt fürchten zu müssen“, so Schatz abschließend. (Schluss) egh/ff