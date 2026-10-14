  • 14.10.2026, 11:05:02
  • /
  • OTS0079

Festnahme ukrainischer Journalisten in Wien: Grüne fordern Aufklärung von Innen- und Justizministerium

Kogler, Maurer: Zugriff auf Journalisten wirft schwerwiegende Fragen auf

Wien (OTS) - 

Die Grünen bringen heute zwei parlamentarische Anfragen zur Festnahme der ukrainischen Journalisten Mychajlo Tkatsch und Jaroslaw Bondarenko ein. Die beiden Mitarbeiter von Ukrajinska Prawda wurden am 8. Oktober in Wien wegen des Verdachts der Spionage festgenommen und einen Tag später wieder freigelassen. Laut Medienberichten hat sich der Verdacht nicht erhärtet. Nach eigenen Angaben recherchierten sie zum Aufenthaltsort des ehemaligen ukrainischen Generalstaatsanwalts Ruslan Krawtschenko, gegen den ermittelt wird. Tkatsch schildert, bewaffnete und maskierte Kräfte hätten ihr Auto angehalten, die Scheiben eingeschlagen und die beiden gewaltsam herausgeholt. Bondarenko sei dabei durch Glassplitter verletzt worden.

Mit dem zwei Anfragen an Innenminister Karner und Justizministerin Sporrer wollen die Grünen klären, wer den Einsatz vorbereitet und verantwortet hat, auf welcher Grundlage die Journalisten zuvor ins Visier der Behörden gerieten und warum für ihre Festnahme derart massive Mittel eingesetzt wurden.

Dazu Werner Kogler, stellvertretender Klubobmann der Grünen: „Österreich ist ein Rechtsstaat, und daran wird man uns auch international messen. Wenn Journalisten mit eingeschlagenen Scheiben aus einem Auto geholt werden und sich der Verdacht am nächsten Tag völlig anderes darstellt, schadet das dem Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und dem Ruf Österreichs. Das muss lückenlos aufgeklärt werden.”

Gefragt wird auch, welche Rolle die Staatsanwaltschaft Wien spielte, welche Informationen ihr vor der Festnahme vorlagen und wie diese geprüft wurden. Weitere Fragen betreffen die Wahrung der Rechte der Festgenommenen, den Schutz journalistischer Quellen und der Pressefreiheit, die Rolle möglicher Hinweise aus dem Ausland sowie die Aufarbeitung des Einsatzes in Polizei und Justiz.

Sigi Maurer, Mediensprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen betont: „Journalistinnen und Journalisten sind von Ermittlungen nicht ausgenommen. Aber wer bewaffnete Einsatzkräfte gegen zwei Journalisten losschickt, muss erklären können, warum und mit welchen Mitteln das geschieht. Der Innenminister und die Justizministerin schulden dem Parlament und der Öffentlichkeit Antworten darüber, wer diesen Einsatz angeordnet hat, worauf er sich stützte und wie die Pressefreiheit dabei berücksichtigt wurde.”

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright