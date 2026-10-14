  • 14.10.2026, 10:17:02
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ÖGB-Schuberth zu WIFO-Prognose: Anhaltende Arbeitslosigkeit erfordert Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Weiterbildung

Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation wichtiger denn je

Wien (OTS) - 

Anlässlich der aktuellen WIFO-Prognose fordert der ÖGB rasch Investitionen und Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. Das sei wichtig, damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. Zusätzliche öffentliche Investitionen in Wohnbau, thermische Sanierung und Hitzeschutz sollen mobilisiert werden.

„Wir brauchen keine Gießkannenförderungen, sondern öffentliche Investitionen dort, wo sie rasch Aufträge und Beschäftigung schaffen und zugleich Österreichs Zukunft stärken“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth.

Beschäftigung durch Qualifizierung von Arbeitskräften

Die Arbeitslosenquote befindet sich auf nach wie vor hohem Niveau. Der ÖGB fordert daher dringend eine Qualifizierungsoffensive für Arbeitssuchende, Menschen in der stillen Reserve und Beschäftigte im Strukturwandel. „Bevor Betriebe Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben, müssen sie selbst ausbilden, Hilfskräfte höher qualifizieren und Arbeitsbedingungen verbessern“, so die Chefökonomin des ÖGB.

Maßnahmen bei Spritpreisen, Energie und Mieten dringender denn je

Vor allem Treibstoffe und Mieten treiben die Preise in Österreich. Die Spritpreisbremse ist dabei unverzichtbar und soll ausgeweitet werden. Insbesondere ist die Margenbegrenzung auch auf Heizöl anzuwenden. Ebenso sind eine Nachbesserung bei der Mietpreisbremse sowie weitere Einschränkungen von Befristungen bei Mieten dringend notwendig.

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