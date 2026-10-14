Grippe-Impfung leicht gemacht: Landesrätin Cornelia Hagele unterstützt Tiroler Schulimpf-Aktion und besucht ÖGGK HEALTH MOBIL

Wien/Tirol (OTS) -

Fast 6.300 Menschen sind im Winter 2025/26 so schwer an der „echten Grippe“ erkrankt, dass sie im Spital behandelt werden mussten. Fast 1.800 davon waren unter

14 Jahren alt. Um für die bevorstehende Influenza-Saison einen wirkungsvollen Schutz einfach zugänglich zu machen und das Schulimpfprojekt des Landes Tirol zu unterstützen, ist das HEALTH MOBIL der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) daher im Herbst in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel „on Tour“. Das „fahrende Impfzentrum“ macht bei fast 100 Schulen Station und ergänzt – in Kooperation mit dem Land – so nahtlos die bestehenden Impfangebote.

Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele überzeugt von Bedeutung einfach zugänglicher Vorsorge

Beim Stopp an der Landesmusikschule Zillertal und Mittelschule Zell am Ziller war heute Vormittag auch Gesundheitslandesrätin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele mit dabei und zeigte sich überzeugt von der Aktion: „ Im vergangenen Jahr hat das erfolgreiche Pilotprojekt im Bezirk Schwaz bewiesen, dass Schülerinnen und Schülern niederschwellige Impfangebote gut annehmen. Die positive Resonanz im Bezirk und unter den teilnehmenden Schulen bestätigt, dass Prävention vor allem mit einfachen und direkt zugänglichen Gesundheitsangeboten möglich ist. “

„Deshalb ist es ein wichtiger Schritt“, so Hagele, „ die Schulimpfaktion mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL – nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Schwaz im letzten Herbst – nun auf die Bezirke Kufstein und Kitzbühel auszuweiten. Mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL erreichen wir zusätzlich zur landesweiten Schulimpfaktion noch mehr Kinder und Jugendliche, stärken frühzeitig die persönliche Gesundheitskompetenz und schaffen Bewusstsein für die Wichtigkeit von Vorsorge. “

„ Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Influenza auch für Kinder lebensbedrohlich sein kann “, unterstreicht auch Mag. Dr. Christian Lechner, Erster Sekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ). „ Zudem spielen die Jungen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Influenzaviren. Daher ist ihre Immunisierung doppelt wichtig: für die eigene Gesundheit und für den Schutz von Familie und Umfeld. “

„ Die Grippeimpfung ist eine der wirksamsten und einfachsten Maßnahmen, um sich selbst und andere zu schützen. ‚Aktiv gegen Grippe‘ ist eine großartige Initiative der ÖGGK, denn das HEALTH MOBIL bringt die Impfung genau dorthin, wo die Menschen sind “, meint ebenso Dr. Matthias König-Mitterhauser, Präsident der Landesgeschäftsstelle Tirol der Österreichischen Apothekerkammer, die die Aktion ebenfalls mitträgt. „ Wir freuen uns sehr, dass die regionalen Apotheken von Anfang an eingebunden sind. Das zeigt: Als niederschwellige und kompetente Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Impfen sind wir selbstverständlicher Teil der Impfversorgung. “

Mehr unter https://www.oeggk.at/aktiv-gegen-grippe/

Ein Projekt der ÖGGK – unterstützt von starken Partner:innen

Das Projekt wird maßgeblich mitgetragen vom Land Tirol, der Abteilung Öffentliche Gesundheit Tirol, der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT), der Apothekerkammer Tirol, AstraZeneca, benefit, Herba, Kottas, Ökopharm, und Viatris.

Fotos

Fotos finden Sie unter: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40104

Über das ÖGGK Health Mobil

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK HEALTH MOBIL eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil/

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

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