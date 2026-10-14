Personalia: Daniel Jakel-Hanser neuer Co-Vorsitzender der Jungen Industrie NÖ/Bgld.

Wien (OTS) -

Die Junge Industrie (JI) Niederösterreich/Burgenland stellt die Weichen für die Zukunft: Daniel Jakel-Hanser (Grünbau Jakel GmbH) wurde in der Vorstandssitzung am 8. Oktober zum neuen Co-Vorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit Christina Glocknitzer (Seal Maker GmbH), die diese Funktion seit 2020 ausübt, bildet er künftig die neue Doppelspitze der Landesgruppe. Er folgt auf Steven Blaha (Blaha Büromöbel GmbH), der nach sechs Jahren an der Spitze bewusst Raum für neue Impulse schafft und sich auch künftig aktiv in die Vorstandsarbeit einbringen wird.

Neuer Vorsitzender will Sichtbarkeit und Austausch stärken

Daniel Jakel-Hanser bringt als Geschäftsführer eines Familienunternehmens unternehmerische Erfahrung und einen praxisnahen Blick auf die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts mit. Er möchte insbesondere den Austausch zwischen jungen Führungskräften intensivieren, die Sichtbarkeit der Industrie stärken und den Anliegen der nächsten Unternehmergeneration in der öffentlichen Diskussion mehr Gewicht verleihen.

„Junge Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte brauchen Freiraum, Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, die Leistung und Innovation ermöglichen. Die Junge Industrie bietet eine starke Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und unsere Anliegen gemeinsam gegenüber Politik und Gesellschaft zu vertreten. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, gemeinsam mit Christina, Steven und dem gesamten Vorstandsteam neue Ideen einzubringen und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre weiterzuführen“, so Daniel Jakel-Hanser.

Christina Glocknitzer unterstreicht: „Unsere Industrie steht vor großen Herausforderungen, gleichzeitig verfügen wir über enormes Potenzial, innovative Unternehmen und engagierte junge Menschen, die etwas bewegen wollen. Damit dieses Potenzial auch künftig zur Geltung kommt, braucht es wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, eine leistungsorientierte Bildungspolitik und mehr Mut zu Innovation und Unternehmertum. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniel und darauf, gemeinsam neue Akzente zu setzen. Steven danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und sein großes Engagement.“

Aufgabenteilung und inhaltliche Schwerpunkte

Die neue Doppelspitze setzt auf eine enge Zusammenarbeit über die Bundesländergrenzen hinweg. Daniel Jakel-Hanser wird sich schwerpunktmäßig den Anliegen der Jungen Industrie in Niederösterreich widmen. Christina Glocknitzer bleibt insbesondere für die Interessen der Jungen Industrie im Burgenland verantwortlich und wird die Landesgruppe im JI-Bundesvorstand vertreten. Gleichzeitig wollen die beiden deutlich machen, dass gemeinsame Interessen nicht an Landesgrenzen enden und durch eine enge Zusammenarbeit mehr erreicht werden kann.

Inhaltlich stehen die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts, die Entlastung der Betriebe von überbordender Bürokratie, die Sicherung qualifizierter Fachkräfte sowie die Stärkung von Innovation, Digitalisierung und Unternehmertum im Mittelpunkt. Ein besonderes Anliegen ist es, jungen Menschen die vielfältigen Chancen und Karriereperspektiven in der Industrie aufzuzeigen und den Dialog zwischen Wirtschaft, Bildung und Politik weiter auszubauen.

Kontinuität und neue Perspektiven

Steven Blaha hat die Junge Industrie NÖ/Bgld seit 2020 gemeinsam mit Christina Glocknitzer geführt und die Weiterentwicklung der Landesgruppe maßgeblich mitgestaltet. Insbesondere die Vernetzung junger Führungskräfte, der Austausch zwischen Unternehmen und die Positionierung der Jungen Industrie als konstruktive Stimme in standortpolitischen Fragen prägten seine Zeit als Co-Vorsitzender.

Mit der Übergabe des Vorsitzes setzt Blaha nun bewusst ein Zeichen für Offenheit und Weiterentwicklung innerhalb der Jungen Industrie. Seine Erfahrung und sein Engagement bleiben der Landesgruppe erhalten.

„In den vergangenen sechs Jahren konnten wir als Team viel gestalten und ein starkes Netzwerk weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass auch neue Perspektiven und Ideen Raum bekommen. Deshalb freue ich mich, den Co-Vorsitz an Daniel Jakel-Hanser zu übergeben, der mit seinem unternehmerischen Hintergrund und seinem Engagement wertvolle Impulse setzen wird. Ich bleibe der Jungen Industrie aus voller Überzeugung verbunden und werde mich weiterhin aktiv im Vorstand einbringen. Denn unser gemeinsames Ziel bleibt, die Rahmenbedingungen für die nächste Generation in der Industrie zu verbessern“, betont Steven Blaha.

Neben der standortpolitischen Interessenvertretung wird die Junge Industrie NÖ/Bgld weiterhin auf ein lebendiges Netzwerk setzen. Betriebsbesichtigungen, der direkte Austausch mit Unternehmerpersönlichkeiten, der Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und bundesländerübergreifende Veranstaltungen sollen jungen Führungskräften neue Perspektiven eröffnen und die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie stärken.

Die Vorsitzenden und das Vorstandsteam

Daniel Jakel-Hanser (34) ist Geschäftsführer der Grünbau Jakel GmbH, eines Familienunternehmens im Garten- und Landschaftsbau mit Sitz in Deutsch-Wagram. Das Unternehmen realisiert Außenanlagen für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Jakel-Hanser absolvierte Studien in den Bereichen Management und Entrepreneurship an der FHWien der WKW sowie International Business and Export Management an der IMC Krems. Seit 2021 engagiert er sich in der Jungen Industrie NÖ/Bgld. und gehört seit 2025 dem Vorstandsteam an.

Christina Glocknitzer (36) ist Geschäftsführerin der Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH mit Sitz in Pöttelsdorf. Das Unternehmen produziert Halbzeuge und Spezialmaschinen für die Dichtungsindustrie. Glocknitzer ist seit 2008 im Unternehmen tätig und seit Oktober 2025 CEO. Dem Vorstandsteam der Jungen Industrie NÖ/Bgld gehört sie seit 2019 an, seit 2020 ist sie Co-Vorsitzende. Darüber hinaus ist sie seit 2022 Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung Burgenland.

Dem Vorstandsteam gehören darüber hinaus neben Steven Blaha (Blaha Büromöbel GmbH), Christina Eremit (Alfred Eremit GmbH), András Gálffy (Turbulence Solutions GmbH), Isabella Nowotny-Hengl (isanowo.ai) und Marlene Schilling (CAG Holding GmbH) an.

Über die Junge Industrie

Die Junge Industrie (JI) ist das Netzwerk und die Interessenvertretung junger Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte aus der Industrie und industrienahen Dienstleistungsunternehmen. Sie setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, unternehmerische Freiheit, Innovation sowie zukunftsorientierte Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ein. Gleichzeitig fördert sie den Austausch zwischen jungen Führungskräften, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern. Die Mitglieder sind überwiegend zwischen 18 und 40 Jahre alt. Österreichweit zählt die Junge Industrie mehr als 1.000 Mitglieder, davon rund 130 in Niederösterreich und dem Burgenland.

Weitere Informationen: www.jungeindustrie.at