- 14.10.2026, 09:27:32
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AVISO: Präsentation des Schutzbriefs gegen weibliche Genitalverstümmelung
Am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, um 9.00 Uhr laden Integrationsministerin Claudia Bauer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner gemeinsam mit Hilde Wolf, Leiterin der Koordinationsstelle FGM-C, zur Präsentation des Schutzbriefs gegen Female Genital Mutilation (FGM) ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
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