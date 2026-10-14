AVISO: Präsentation des Schutzbriefs gegen weibliche Genitalverstümmelung

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, um 9.00 Uhr laden Integrationsministerin Claudia Bauer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner gemeinsam mit Hilde Wolf, Leiterin der Koordinationsstelle FGM-C, zur Präsentation des Schutzbriefs gegen Female Genital Mutilation (FGM) ins Bundeskanzleramt.



Termin für Medien:

9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).