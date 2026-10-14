Augustin startet ab 15. Oktober mit Online-Ausgabe

Wien (OTS) -

Beteiligung der Verkäufer:innen an digitalen Einnahmen

Rückläufige Verkaufszahlen bei Printmedien gefährden die Einnahmen der rund 500 Augustin-Verkäufer:innen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Mit der digitalen Option soll dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

​Die neue Lösung beinhaltet auch die Möglichkeit eines Digital-Abos. Wie beim Kauf des Print-Augustin geht auch beim Kauf der Online-Ausgabe sowie des digitalen Abos die Hälfte des Verkaufspreises direkt an die Verkäufer:innen. Das Geld kann im Augustin-Büro in bar abgeholt werden, sodass die Verkäufer:innen kein eigenes Bankkonto benötigen.

Barrierefreie Gestaltung und Open-Source-Technologie

Der digitale Augustin, easy am Smartphone zu lesen, soll gezielt jüngere Zielgruppen ansprechen und enthält barrierefreie Funktionen. Eine anpassbare Schriftgröße sowie eine integrierte Vorlesefunktion ermöglichen Menschen mit Sehbehinderungen den Zugang zu den Inhalten. Sämtliche Rätsel wurden ebenfalls integriert und können interaktiv gelöst werden. Design und Struktur sind übersichtlich und anwender:innenfreundlich.

​Sowohl das Bargeldbezahl-Tool als auch die Plattform für die Online-Zeitung wurden von convive als Open-Source-Software entwickelt, damit auch andere Straßenzeitungen diese Lösung übernehmen können. Kupfermuckn (Oberösterreich), 20er (Tirol) und Hinz&Kunzt (Hamburg) nutzen das System bereits, drei weitere sind gerade in Vorbereitung.

Technischer Ablauf über QR-Code

Der Verkauf der Online-Zeitung erfolgt über einen QR-Code auf dem Ausweis der Verkäufer:innen. Durch das Scannen des Codes gelangen Leser:innen in einen Webshop. Dort stehen neben den zwei Zeitungsvarianten weitere Produkte sowie eine Spendenoption zur Auswahl. Als Zahlungsmittel dienen Kreditkarten, GooglePay, ApplePay, PayPal und EPS.

Präsentation am 15. Oktober

Der Online-Augustin wird am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, um 18:00 Uhr im Schikaneder (Margaretenstraße 22/24, 1040 Wien) öffentlich vorgestellt.

Das Programm umfasst neben einem Imagespot über die Arbeit des Augustin und der Präsentation der Online-Ausgabe auf der Kinoleinwand eine Podiumsdiskussion «Drucken wir‘s noch? Über Print- und Online-Journalismus und die Frage, wer dafür (überhaupt noch) bezahlt» mit Michael Krause (20er), Umuş Gül (Die Chefredaktion) und Irene Brickner (Standard), Moderation: Ruth Weismann (Augustin).

Präsentation des Online-Augustin

- Präsentation der Online-Ausgabe auf der Kinoleinwand - Podiumsdiskussion «Drucken wir‘s noch? Über Print- und Online-Journalismus und die Frage, wer dafür (überhaupt noch) bezahlt» mit Michael Krause (20er), Umuş Gül (Die Chefredaktion) und Irene Brickner (Standard) Moderation: Ruth Weismann (Augustin)

Datum: 15.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Schikaneder

Margaretenstraße 22/24

1040 Wien

Österreich

URL: https://augustin.or.at/praesentation-der-augustinischen-online-ausgabe/