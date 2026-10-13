  • 13.10.2026, 18:58:32
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  • OTS0158

AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Parlament um 8.00 Uhr

Wien (OTS) - 

Morgen, Mittwoch, 14. Oktober 2026 tritt um 8.00 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen. Im Anschluss findet ein Doorstep statt.

Termin für Medien:

8.30 Uhr

DOORSTEP mit Bundesminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Staatssekretär Josef Schellhorn

Ort: Auditorium, Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Einlass über den Haupteingang des Parlaments ab 8.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Es gelten die Zutrittsregeln des Parlaments. Medienschaffende ohne Dauerzutrittskarte für das österreichische Parlament benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Um alle für Medienschaffende zur Verfügung gestellten Bereiche nutzen zu können, lösen Sie bitte im Demokratikum (Agora) einen Presse-Badge. Sie erhalten diesen gegen Vorlage eines

gültigen Presseausweises bzw. eines Akkreditivs eines Medienunternehmens.

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