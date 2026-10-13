NEOS: E-Control macht aus Systemnutzungsentgelte-Verordnung ein regulatorisches Nadelöhr

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an der neuen Systemnutzungsentgelte-Verordnung der E-Control übt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer: „Österreich braucht günstigeren Strom, mehr Wettbewerb und endlich mehr Tempo beim Ausbau einer modernen Energieinfrastruktur. Wir haben den Weg für Investitionen in Stromspeicher mit dem ElWG geebnet. Doch statt Investitionen zu erleichtern, macht die E-Control daraus jetzt ein regulatorisches Nadelöhr. Das ist genau das Gegenteil dessen, was wir brauchen!“

Besonders kritisch sieht Doppelbauer, dass die E-Control die Möglichkeiten für den Ausbau von Stromspeichern durch zusätzliche Einschränkungen deutlich verengt. „Wir brauchen Milliardeninvestitionen in unsere Energiezukunft. Wer bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen, braucht Planungssicherheit statt neuer Hürden. Speicher sind ein essenzieller Bestandteil der Transformation unseres Energiesystems. Es darf nicht sein, dass wir politisch den Weg für moderne Technologien freimachen und die zuständige Behörde ihn anschließend mit überzogenen Vorgaben wieder verengt – das ist ein Schildbürgerstreich“, sagt Doppelbauer.

Auch bei den neuen Netzentgelten warnt Doppelbauer vor zusätzlichen Belastungen für Haushalte, die von fossilen Energieträgern auf klimafreundliche Technologien umsteigen. Doppelbauer fordert daher eine rasche Überprüfung der neuen Regelung: „Natürlich braucht es faire Regeln für die Finanzierung unserer Stromnetze, aber Regulierung um des Regulierungswillens brauchen wir absolut nicht, denn wir müssen Investitionen ermöglichen, nicht erschweren."