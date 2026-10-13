Neßler/Stadler: Rot-Pink lässt arbeitende Mamas draufzahlen

Wien (OTS) -

„Wien macht einen großen Schritt zurück in Sachen leistbarer Kinderbetreuung: SPÖ und Neos bitten die Eltern zur Kasse und verdoppeln die Kosten für die Nachmittagsbetreuung“, hält Barbara Neßler, Familiensprecherin im Grünen Parlamentsklub, fest. „Seit Jahren diskutieren wir darüber, wie wir Familie und Beruf besser vereinbar machen und die Kinderbetreuung im ganzen Land ausbauen und leistbar anbieten können. Jetzt schlägt ausgerechnet die Bundeshauptstadt einen anderen Kurs ein“, kritisiert die Grüne, dass die Kosten für die Nachmittagsbetreuung zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr in Wien von 127 auf 260 Euro angehoben werden.

Beschlossen wurde die Verteuerung gegen die Stimmen der Grünen, wie der Bildungssprecher der Wiener Grünen, Felix Stadler, festhält: „Ganztagsschulen sind besonders wichtig für Kinder, die zu Hause weniger Unterstützung bekommen. Umso unverständlicher ist es, dass SPÖ und Neos in Wien ausgerechnet die Nachmittagsbetreuung jetzt massiv verteuern. Das geht zulasten der Bildungschancen der Kinder und erschwert es Eltern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.“

Besonders ärgerlich finden die Grünen Abgeordneten, wie die Politik über junge Eltern spricht und urteilt: „Familienministerin Bauer richtet jungen Frauen aus, sie sollen mehr Kinder kriegen. Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer erklärt Betreuungspflichten zum ‚Lifestyle‘ und die Wiener Stadtregierung legt jungen Eltern Steine in den Weg, statt sie zu unterstützen. Es darf nicht sein, dass Eltern in Wien dermaßen im Stich gelassen werden“, fordern Neßler und Stadler abschließend.