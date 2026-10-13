Voglauer/Grüne zu NGO-Klage gegen Bauernbund: „Auch Minister Totschnig ist aufgefordert, seine Behauptungen richtig zu stellen“

Wien (OTS) -

„Es ist ein Armutszeugnis für die aktuelle Debattenkultur des Bauernbunds, wenn eine Klage notwendig wird, damit rufschädigende Behauptungen zurückgenommen und richtiggestellt werden, deren Widerruf bereits Ergebnis eines Gerichtsverfahrens gegen eine andere Lobbygruppe war“, meint Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen zur von Global2000 angekündigten Klage gegen den Steirischen Bauernbund.

Dass Global2000 nun rechtlich dagegen vorgeht, sei sinnvoll, denn sonst werde die notwendige demokratische Auseinandersetzung – in diesem Fall über den vermehrten Einsatz von besonders bedenklichen Pestiziden – immer schwieriger, meint Voglauer. Aus ihrer Sicht ist nicht nur der Steirische Bauernbund in der Pflicht: „Ich fordere Minister Totschnig auf, auch seine Aussagen richtig zu stellen und endlich Maßnahmen zu setzen, um etwa den Einsatz von Ewigkeitsgiften auf unseren Äckern zu stoppen. Der erschreckende Anstieg der TFA-Werte an den Grundwasser-Messstellen zeigt ein massives Problem auf, vor dem der Minister nicht länger die Augen verschließen darf.

Die Grüne Agrarsprecherin fordert noch weitere Maßnahmen: „Es ist notwendig, den Einsatz von Pestiziden massiv zu reduzieren. Die Erarbeitung des neuen Agrarumweltprogramms, das ab 2028 gilt, ist dafür ein wichtiger Hebel. Auch ein engmaschigeres Monitoring durch eine Pestizid-Anwendungsdatenbank ist längst überfällig. Wie lange will dieser Minister noch zuwarten und zuschauen, während die Belastung unseres Wassers, unserer Böden und unserer Lebensmittel weiter zunimmt?“