  • 13.10.2026, 12:56:32
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Korosec: „Gerade für ältere Menschen sind nahegelegene und einfach zugängliche Impfangebote essenziell“

Seniorenbundpräsidentin begrüßt Impfen in Apotheken ab 2027

Wien (OTS) - 

Ein gesundheitspolitisches Prestigeprojekt mit langen Verhandlungen steht vor dem Abschluss: Impfen in Apotheken ab 2027.

Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, ist erfreut, dass es nun so weit ist: „Gerade für ältere Menschen sind nahegelegene und einfach zugängliche Impfangebote essenziell. Die Möglichkeit, künftig Impfungen auch in Apotheken zu erhalten, steigert die Impfquote in der Bevölkerung, was vor allem für den Schutz vulnerabler Gruppen unabdingbar ist.“ Darüber hinaus ermögliche dieses Angebot die effizientere Bekämpfung von Infektionskrankheiten, wodurch das gesamte Gesundheitssystem spürbar entlastet werde. „Vorbeugung statt Heilung senkt auch staatliche Kosten.“

Wichtig seien aber entsprechende Sicherheitsstandards und bestgeschultes pharmazeutisches Personal, merkt Korosec an.

Die Seniorenbundpräsidentin verweist darauf, dass bereits in 19 europäischen Ländern auch in Apotheken geimpft werde.

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