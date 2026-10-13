Maurer zum heutigen ÖH-Protest: „Wer bei den Universitäten spart, spart an Österreichs Zukunft“

Wien (OTS) -

Die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, stellt sich hinter den heutigen Protest der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) gegen den drohenden Sparkurs bei den Universitäten. Angesichts der laufenden Budgetverhandlungen und der Warnungen vor massiven Einschnitten fordert sie die Bundesregierung auf, eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung der Hochschulen sicherzustellen.

„Ich unterstütze den Protest der ÖH ausdrücklich. Es kann nicht sein, dass Studierende um ausreichend Lehrveranstaltungen bangen müssen, Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze und Forschende um die Fortsetzung ihrer Projekte. Die Regierung muss jetzt Verantwortung übernehmen und das Thema Wissenschaftspolitik endlich auf ihre Agenda setzen. Die Universitäten müssen die Mittel erhalten, die sie für ihre Aufgaben tatsächlich benötigen“, so Maurer.

Die Warnungen der Universitäten sind ernst: Sollten die Budgets für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 nicht ausreichend steigen, drohen Einschnitte bei Personal, Lehrbetrieb und Forschungsprojekten. Selbst eine bloße Fortschreibung der bisherigen Budgets würde angesichts steigender Personal- und Betriebskosten reale Kürzungen bedeuten.

Abschließend hält Maurer fest: „Die Zeit drängt, es sind nur noch wenige Tage Zeit um die Finanzierung der Universitäten zu sichern. Wir Grüne stehen solidarisch an der Seite der Studierenden und aller Beschäftigten an den Hochschulen. Die Bundesregierung muss bei den Budgetverhandlungen zeigen, dass ihr die Zukunft der jungen Generation und des Wissenschaftsstandorts Österreich tatsächlich etwas wert ist.“