  • 13.10.2026, 12:23:03
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  • OTS0105

Wer zahlt, kommt früher dran: Vorreihungen bei Operationen sind abzuschaffen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - 

Erstmals weist eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) Vorreihungen in öffentlichen Krankenhäusern und Ordensspitälern in Oberösterreich aus nicht medizinischen Gründen nach. Wer eine Privatordination besucht oder privat zuzahlt, wird früher operiert. Diese Praxis ist nicht gesetzeskonform und widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz im solidarischen Gesundheitssystem. Bei einer

Pressekonferenz
am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse der IHS-Studie, die zeigt:

Wer zahlt, kommt früher dran:
Vorreihungen bei Operationen sind abzuschaffen

Die brisanten Ergebnisse der Studie und die daraus abgeleiteten Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich präsentieren Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Dr. Thomas Czypionka, Leiter des Bereichs Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik am Institut für Höhere Studien (IHS).

Wer zahlt, kommt früher dran: Vorreihungen bei Operationen sind abzuschaffen

Seminarraum 3 (5. Stock)

Datum: 15.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Linz
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Bianca Karr-Sajtarevic, MSc
Telefon: +43 (0)50/6906-2174
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/

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[Donnerstag, 15.10.2026, 10:00]

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