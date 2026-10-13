FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker und Verfassungssprecher Michael Schilchegger

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20261013YnWNMcVG/8pLtGO0R

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.