Größter E-Ladehub der Energie Steiermark startet in St. Michael

Graz, St. Michael i. O. (OTS) -

4,3 Millionen Euro Investition:

Neues Großprojekt für Elektromobilität in der Steiermark

Ein neuer Meilenstein für die Elektromobilität in der Steiermark: Die Energie Steiermark hat heute ihren ersten großen Ladehub am Autobahnknoten St. Michael offiziell in Betrieb genommen. Am zentralen Verkehrsknotenpunkt der Obersteiermark stehen ab sofort zehn leistungsstarke Hypercharger-Ladepunkte mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung. Insgesamt wurden 4,3 Millionen Euro in den neuen Standort investiert.

Neben hoher Ladeleistung steht auch der Komfort im Mittelpunkt: Eine moderne Lounge mit Imbiss-Automaten, attraktive Verweilmöglichkeiten im Freien, ein Erlebnispfad für Kinder und Erwachsene sowie zeitgemäße Sanitäranlagen ergänzen das Angebot. Die Überdachung ermöglicht komfortables Laden bei jeder Witterung.

„Mit dem Ladehub in St. Michael in der Obersteiermark setzen wir einen wichtigen Meilenstein im Ausbau unserer Ladeinfrastruktur. Die Elektromobilität entwickelt sich dynamisch weiter - und damit steigen auch die Anforderungen an ein leistungsfähiges, flächendeckendes und kundenfreundliches Ladenetz. Mit Investitionen wie dieser schaffen wir die notwendige Infrastruktur und treiben den Ausbau der Elektromobilität in der Steiermark konsequent voran“, betonen die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.

E-Mobilität auf Wachstumskurs

Die Entwicklung der Elektromobilität nimmt weiter an Fahrt auf: Ende Juli 2026 waren in Österreich bereits 304.328 rein batterieelektrische Pkw unterwegs. Allein im Juli wurden 7.073 E-Pkw neu zugelassen. Mit einem Anteil von 27,39 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen erreichte die Elektromobilität damit einen neuen Höchststand. Gleichzeitig wächst die notwendige Infrastruktur der Energie Steiermark:

Aktuell betreibt das Unternehmen rund 1.450 öffentliche Ladepunkte, darunter 216 Schnellladestationen (DC) sowie 176 High-Power-Charging-Ladepunkte mit Ladeleistungen ab 100 kW. Bis Ende 2027 soll das Netz auf über 2.000 öffentliche Ladepunkte anwachsen. Bis 2030 investiert die Energie Steiermark mehr als 40 Millionen Euro in den weiteren Ausbau moderner Ladeinfrastruktur.

Wie intensiv das bestehende Angebot bereits genutzt wird, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: Rund 265.000 Ladevorgänge wurden 2025 an den Ladestationen der Energie Steiermark registriert. Dabei wurden insgesamt rund 6,93 Millionen Kilowattstunden Energie geladen.

Mit Photovoltaik und Speicher für die Zukunft gerüstet

Auch bei der Energieversorgung wurde der neue Standort zukunftsorientiert konzipiert: Eine Photovoltaikanlage auf den Dachflächen sowie ein leistungsfähiges Speichersystem tragen zur Versorgung des Ladehub bei. Ein wesentlicher Teil der Gesamtinvestition floss zudem in die Verstärkung der Netzinfrastruktur, um die hohen Ladeleistungen langfristig und zuverlässig bereitstellen zu können.

Der Ladehub in St. Michael i. O. dient zugleich als Pilotprojekt für weitere Standorte in der Steiermark. In den kommenden Jahren sollen weitere Ladehubs errichtet sowie bestehende Standorte modernisiert und erweitert werden. Auch der Standort selbst ist bereits für den weiteren Ausbau vorbereitet: Eine Erweiterung um bis zu zehn zusätzliche Ladepunkte - darunter auch Ladeinfrastruktur für E-LKWs - ist vorgesehen.

Die Bürgermeisterin von St. Michael in Obersteiermark, Nicole Sunitsch, unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Region: „Als Gemeinde freuen wir uns sehr, mit dem ersten großen Ladehub der Energie Steiermark einen zukunftsweisenden Standort für Elektromobilität in St. Michael zu haben. Unsere zentrale Lage als Verkehrsknotenpunkt bietet dafür ideale Voraussetzungen. Die Investition stärkt unsere Region, schafft moderne Infrastruktur und setzt ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung der Elektromobilität.“