Einladung zur Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?“ - 15.10., 10 Uhr

Wien (OTS) -

Polizeiärzte leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit. Ihr vielfältiges Aufgabenfeld umfasst unter anderem Tatortarbeit, die Betreuung von Häftlingen im Polizeiarrest, die Beurteilung der Haft- und Zurechnungsfähigkeit, oder Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz, etc.

Steigende Anforderungen, zunehmender Personalmangel, wachsende bürokratische Belastungen und schwierige Nachwuchssuche sorgen allerdings aktuell für große Herausforderungen.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und die aktuellen Problemstellungen zu geben.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.



Am Podium:

Dr.in Yasmin Frank-Dastmaltschi

Chief Medical Officer im Bundesministerium für Inneres

HR Dr.in Patricia Fous-Zeiner

Chefärztin der Landespolizeidirektion (LPD) Wien

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Pressekonferenz: „Wie steht es um die Zukunft der österreichischen Polizeiärzte?"

Datum: 15.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock, Büro des Präsidenten

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich