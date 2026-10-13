6 Millionen kostenlose Periodenprodukte für Schulen und Hochschulen

Wien (OTS) -

Auch im Wintersemester und Schuljahr 2026/27 werden 512 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich mit kostenlosen Periodenprodukten versorgt. dm drogerie markt stellt dafür 4,3 Millionen Tampons und 1,7 Millionen Binden zur Verfügung.

Die große Nachfrage seit dem Start der Initiative zeigt, wie wichtig ein unkomplizierter Zugang zu Tampons und Binden im Bildungsalltag ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass es weiterhin Maßnahmen braucht, um finanzielle Hürden abzubauen und Menstruation aus der Tabuzone zu holen.

Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner: „Menstruation darf weder ein Tabu noch eine finanzielle Belastung sein. Jede Frau und jedes Mädchen soll unkompliziert Zugang zu Periodenprodukten und verlässlichen Informationen über den eigenen Körper haben. Das ist auch eine Frage der Frauengesundheit: Wer offen über den eigenen Körper sprechen kann und Zugang zu wichtigen Hygieneprodukten hat, kann selbstbestimmter mit der eigenen Gesundheit umgehen. Die Fortsetzung dieser Initiative ist ein wichtiger Schritt zu mehr Periodengerechtigkeit und Chancengleichheit.“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Ein modernes Bildungssystem muss die Lebensrealität junger Menschen ernst nehmen und unnötige Hürden abbauen. Kein Mädchen soll sich in der Schule Sorgen machen müssen, ob es sich notwendige Periodenprodukte leisten kann. Und in der Schule soll auch kein Platz für diese Tabus sein. Die Initiative hilft dabei, konkrete Hürden abzubauen und einen offenen Umgang mit dem Thema Menstruation zu fördern.“

Das Engagement von dm drogerie markt zeigt, wie wichtig verantwortungsbewusste Unternehmen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind.