- 13.10.2026, 10:06:35
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30.000 Quadratmeter Sonnen-Energie: Spatenstich für neuen PV-Park in Spital am Semmering
Kooperation von Energie Steiermark und Stadtwerken Mürzzuschlag: Anlage versorgt ab 2027 über 1200 Haushalte der Region
Partnerschaft für den Ausbau der regionalen Stromerzeugung: 2,1 Millionen Euro Investition
Mit dem offiziellen Spatenstich für einen neuen Photovoltaik-Park in Spital am Semmering setzen die Energie Steiermark und die Stadtwerke Mürzzuschlag einen weiteren Schritt beim Ausbau der regionalen Stromerzeugung. 2,1 Millionen Euro werden in die Anlage investiert. Auf einer Fläche von rund drei Hektar entsteht ein Photovoltaik-Park mit einer installierten Leistung von rund 3,27 Megawatt (MW). Künftig sollen jährlich rund vier Gigawattstunden (GWh) Strom aus Sonnenenergie erzeugt und damit rund 1.200 Haushalte der Region mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Die Inbetriebnahme des neuen Photovoltaik-Parks ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.
„Mit dem neuen Photovoltaik-Park in Spital am Semmering setzen wir den Ausbau erneuerbarer Energien in der Steiermark konsequent fort. Investitionen wie diese sind ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie. Besonders wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, um zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu schaffen und die Energieinfrastruktur weiterzuentwickeln“, betonen die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.
„Mit dem Photovoltaik-Park in Spital am Semmering erweitern wir gemeinsam mit der Energie Steiermark die Möglichkeiten zur regionalen Stromerzeugung. Für uns als Stadtwerke ist dabei besonders wichtig, dass neue Erzeugungsanlagen zuverlässig in die bestehende Netzinfrastruktur eingebunden werden. Die Zusammenarbeit zeigt, wie sich regionale Kompetenz und gemeinsame Investitionen sinnvoll verbinden lassen“, erklärt Hubert Neureuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Mürzzuschlag.
Auch die Bürgermeisterin von Spital am Semmering, Maria Fischer, begrüßt das Projekt: „Für unsere Gemeinde ist die Errichtung des Photovoltaik-Parks ein wichtiger Schritt zur Energieversorgung vor Ort. Besonders erfreulich ist, dass mit der Energie Steiermark und den Stadtwerken Mürzzuschlag erfahrene Partner zusammenarbeiten. Das Projekt zeigt, dass auch unsere Region einen konkreten Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energie leisten kann.“
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