Einladung zum Pressegespräch: Der Preis unserer Elektronik – Arbeitsrechtsverletzungen und Zwangsarbeit in Südostasien

Wien (OTS) -

Thailand, Malaysia und Indonesien sind zentrale Standorte der globalen Elektronik-Lieferkette. Europas Elektronikkonsum – von Smartphones über Bluetooth-Kopfhörer bis hin zu E-Auto-Batterien – ist ohne die Produktion in Südostasien kaum denkbar. Die österreichische Menschenrechtsorganisation Südwind hat gemeinsam mit Expert:innen aus der Region Produktionsstätten in Thailand, Malaysia und Indonesien unter die Lupe genommen.

Die Recherche kommt zu alarmierenden Ergebnissen: Einige der dokumentierten Zustände erfüllen die Kriterien von Zwangsarbeit. Hinzu kommen gefährliche Arbeitsbedingungen und ein gesundheitsgefährdendes Umfeld – mit besonderen Auswirkungen auf Frauen und Wanderarbeiter:innen.

Gemeinsam mit Autor:innen der Recherche stellt Südwind beim Pressegespräch in Wien konkrete Ergebnisse vor, bietet die Möglichkeit, mit Betroffenen und Expert:innen zu sprechen und Lösungsansätze zu diskutieren.



Gesprächspartner:innen:

Julia Weber , Projektleiterin (Südwind, Österreich)

, Projektleiterin (Südwind, Österreich) Yohannes Wasi Gede Puraka , Policy Experte (Inkrispena, Indonesien)

, Policy Experte (Inkrispena, Indonesien) Thanussha Francis Xavier , Expertin für Gewerkschaften (IndustriAll, Malaysia)

, Expertin für Gewerkschaften (IndustriAll, Malaysia) Ussarin Kaewpradap Luthra , Arbeitsrechtsexpertin (Labour Rights Foundation, Thailand)

, Arbeitsrechtsexpertin (Labour Rights Foundation, Thailand) Divid Arulappen, Gewerkschafter (Electronics Industry Employees Union Northern Region, Malaysia)

Wann: Di., 20. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Wo: Südwind Büro, Laudongasse 40, 1080 Wien

Sprache: Englisch

Es wird die Möglichkeit für Fotos geben.

Gerne vermitteln wir auf Anfrage ausführliche Gespräche mit einzelnen Speaker:innen.



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