  • 13.10.2026, 09:58:32
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„Wiener Jugend 2026“ startet morgen: Medieneinladung zum Besuch von Bundesminister Hattmannsdorfer

Wirtschaftsminister kommt am 14. Oktober zum Festival für Job & Lehre, Bildung & Future Skills, Lifestyle, Gesellschaft & Engagement

Wien (OTS) - 

Morgen, Mittwoch, startet die „Wiener Jugend 2026“ in der Marx Halle Wien. Der Veranstalter UNIDOS lädt Medienvertreter/-innen zum Messerundgang mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer um 13:30 Uhr ein.

Die „Wiener Jugend“ eröffnet jungen Menschen im Alter von 13 bis 19 Jahren neue Perspektiven für Ausbildung, Beruf und persönliche Entwicklung. Hintergründe zur Veranstaltung finden sich in der Presseaussendung vom 14. September 2026 sowie unter www.wiener-jugend.at.

Aus dem „Tag der Lehre XXL“ wird die „Wiener Jugend“

Am 14. und 15. Oktober 2026 verbindet die Wiener Jugend in der Marx Halle Lehre, Bildung, Future Skills und Freizeit – für Schülerinnen und Schüler aller Schultypen.

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