Aus dem „Tag der Lehre XXL“ wird die „Wiener Jugend“

Wien (OTS) -

Die „Wiener Jugend“ eröffnet jungen Menschen neue Perspektiven für Ausbildung, Beruf und persönliche Entwicklung. Nach mehr als 15 Jahren als „Tag der Lehre XXL“ erweitert der Veranstalter das Konzept deutlich: Neben der Lehrausbildung stehen nun auch weiterführende Bildungswege, moderne Berufsfelder und die Interessen Jugendlicher außerhalb des Klassenzimmers im Mittelpunkt. Erwartet werden rund 30.000 Jugendliche sowie rund 100 Aussteller und Partner.

Ein Festival für die ganze Vielfalt der Jugend

Die Neuausrichtung folgt einer Beobachtung aus der Praxis: Jugendliche treffen ihre Entscheidungen über Ausbildung und Beruf im Zusammenhang mit ihren Interessen, Fähigkeiten und Lebensvorstellungen. Das Angebot verbindet deshalb berufliche Orientierung mit Möglichkeiten, sich gesellschaftlich einzubringen, neue Technologien kennenzulernen und Freizeitaktivitäten auszuprobieren.

Die Messe richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren, die überwiegend im Klassenverband und begleitet von Lehrpersonen teilnehmen. Über ein digitales Kommunikationskonzept werden zusätzlich mehr als 100.000 junge Wienerinnen und Wiener erreicht.

„ Es gibt in Wien viele gute Angebote für junge Menschen. Was fehlt, ist der Ort, an dem sie gleichzeitig sichtbar und erlebbar sind. Genau das ist die ‚Wiener Jugend‘ in der Marx Halle. “

– Clemens Kukacka, Veranstalter der Wiener Jugend

Vier Themenwelten zur Orientierung

Die Aussteller sind vier Themenwelten zugeordnet: Job & Lehre versammelt Ausbildungsbetriebe quer durch die Branchen. Bildung & Future Skills umfasst Schulen, Fachhochschulen, Universitäten und Angebote zu Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Medienkompetenz. Gesellschaft & Engagement stellt Freiwilligendienste, Ehrenamt, Auslandsprogramme und soziale Berufe vor. Lifestyle reicht von Sport und Bewegung bis zu Content-Produktion und Creator-Kultur.

Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen im Austausch

Zum Ausstellerkreis zählen unter anderem Siemens, Flughafen Wien, Austrian Airlines, OMV, ASFINAG, PORR, Rheinmetall, Hilti, Magenta Telekom, DHL, DACHSER und MSC. Handel und Finanzwirtschaft sind etwa durch REWE Group, Lidl, XXXLutz, Tchibo, Bank Austria, Generali und die Wiener Städtische vertreten.

Über weiterführende Bildungswege informieren BOKU University, FH Wiener Neustadt, IMC Krems, die Hochschule für Angewandte Wissenschaft St. Pölten (USTP), die Sigmund Freud PrivatUniversität, die HTL Mödling und die Private HTL für Lebensmitteltechnologie Hollabrunn. Chemie on Tour eröffnet Einblicke in die Chemie.

Caritas und youngCaritas, WIENXTRA sowie das Freiwillige Soziale Jahr zeigen Möglichkeiten für Unterstützung und Engagement. Internationale Perspektiven bieten OeAD mit Erasmus+ und Europass, AFS, YFU, WeltWegWeiser und VOLONTARIAT bewegt. Polizei, Bundesheer, Justiz und Wiener Gesundheitsverbund stellen weitere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten vor.

Moderne Berufe und Future Skills entdecken

Wie verändern Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt? Welche Fähigkeiten brauchen junge Menschen dafür? Diesen Fragen widmet sich ein besonderer Schwerpunkt: 42 Vienna, Female Coders, Hacker School Austria, die Austrian Society for Artificial Intelligence (ASAI), CoderDojo und Women4Cyber eröffnen Zugänge zu Programmierung, Technologie und digitalen Zukunftskompetenzen.

Die Angebote reichen von ersten Einblicken bis zu weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten. Jugendliche können unabhängig von ihren Vorkenntnissen neue Interessen entdecken und erfahren, welche Bildungswege in moderne Berufsfelder führen.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer im Gespräch mit Jugendlichen

Die Arbeiterkammer Wien und das Arbeitsmarktservice sind als institutionelle Partner mit eigenen Beiträgen und Messeauftritten eingebunden. Im Rahmen einer moderierten Podiumsdiskussion spricht Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit AMS-Vorstand Johannes Kopf, IV-Vizepräsidentin und Siemens-CEO Patricia Neumann, AK-Bildungsexpertin Ilkim Erdost sowie WKÖ-Bildungsexpertin Melina Schneider-Lugger über Fachkräftesicherung, Arbeitsmarkt, Lehre und die Zukunftschancen junger Menschen.

Auch an den Messeständen kommen die Teilnehmenden mit Jugendlichen und Ausstellern ins Gespräch.

Berufe ausprobieren und eigene Stärken entdecken

Bei der „Wiener Jugend“ werden Berufe praktisch erlebbar. Am Stand der ÖBB können Jugendliche im Fahrsimulator einen Zug beschleunigen und bremsen oder per VR-Brille ein Signallicht wechseln. Die BAUAkademie Wien bringt einen Baugerätesimulator, einen virtuellen Baustellenbesuch und eine Praxisstation mit Holz, Hammer und Nägeln mit. Bei HOFER lässt sich der Filialalltag von der BACKBOX bis zur Kassa per VR-Brille durchspielen.

Handwerk gibt es zum Angreifen: Bei der Bäckerei Szihn wird Teig geformt und verkostet. Weidinger & Partner bietet fünf Gastro-Stationen, vom Anrichten von Aufstrichen über einen Tablett-Parcours bis zum Gewürzquiz. IGO Industries presst gemeinsam mit Jugendlichen Figuren aus Rohrverbindungen und baut Elektroschaltkreise. Das Heereslogistikzentrum Wien bringt 3D-Drucker und Laser mit, Dietzel einen Mini-Extruder zur Herstellung von Filament für den 3D-Druck.

Der Tiergarten Schönbrunn gibt Einblick in die Tierpflege – wer möchte, darf mitgebrachte Insekten angreifen. Die Erste Bank bietet ein digitales Escape Game, die Wiener Stadtwerke einen heißen Draht. Beim AMS und der Arbeiterkammer helfen Interessentests und die App Jopsy dabei, passende Berufe für die eigenen Stärken zu finden.

Sport, Bewegung und gemeinsame Herausforderungen

Die Naturfreunde Österreich laden am Kletterturm zum Toprope-Klettern ein. Beim ASVÖ Wien stehen Sport-Stacking, Riesendart und eine „Fastest-Sword“-Challenge mit gepolsterten Schwertern auf dem Programm. Basketball mit den Vienna D.C. Timberwolves und Tanzschulangebote ergänzen die Möglichkeiten, neue Sportarten auszuprobieren.

Die Wiener-Jugend-Competition verbindet die Messestände: Jeder Aussteller stellt Quizfragen, die sich nur vor Ort und im Gespräch mit dem Standpersonal beantworten lassen.

„ Der beste Moment auf so einer Messe ist der, in dem jemand etwas ausprobiert, von dem er zehn Minuten davor nicht wusste, dass es das gibt. Dafür machen wir das. “

– Clemens Kukacka, Veranstalter der Wiener Jugend

Young Creators: 5.000 Euro für kreative Beiträge

Der begleitende Wettbewerb „Young Creators“ richtet sich an 16- bis 25-Jährige. Gesucht sind Videos, Reels, Fotos und Stories, die die Wiener Jugend aus ihrer Perspektive zeigen. Das Gesamtpreisgeld beträgt 5.000 Euro: 2.500 Euro für den ersten, 1.500 Euro für den zweiten und 1.000 Euro für den dritten Platz.

Eine unabhängige Jury bewertet Kreativität, Eigenständigkeit, inhaltliche Relevanz, Qualität und verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten. Die Reichweite ist nicht entscheidend.

Angemeldete Young Creators reichen ihre Beiträge bis 19. Oktober 2026 über das Einreichungsformular als Link zu einem Posting mit #wienerjugend ein. Beitrag und Profil müssen bis zur Gewinnerbekanntgabe öffentlich erreichbar sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis 30. Oktober 2026 per E-Mail benachrichtigt.

Anmeldung und Informationen

Der Eintritt ist frei. Schulklassen melden sich über www.wiener-jugend.at an. Dort finden sich auch das Ausstellerverzeichnis und Informationen für Lehrpersonen.

Als Aussteller mit Last-Minute-Angebot teilnehmen

Interessierte Aussteller können sich noch im September ein Last-Minute-Angebot zu vergünstigten Konditionen sichern und bei der „Wiener Jugend“ dabei sein. Kontakt und Anfragen über www.wiener-jugend.at.

Über den Veranstalter

Die UNIDOS GmbH hat den „Tag der Lehre XXL“ über mehr als 15 Jahre aufgebaut und veranstaltet. Mit der „Wiener Jugend“ entwickelt sie dieses Angebot weiter. Das Unternehmen konzipiert und realisiert Berufsorientierungs- und Jugendformate für Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen.

Download Medienpaket (Logo, Bilder etc.): https://we.tl/t-eqt2KHrbDHczPCgA

"Wiener Jugend"

Festival für Job & Lehre, Bildung & Future Skills, Lifestyle, Gesellschaft & Engagement

Datum: 14.10.2026 - 15.10.2026

Art: Messen

Ort: Marx Halle Wien

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.wiener-jugend.at