Heizmaterialpreise gehen durch die Decke: AK Oberösterreich fordert staatliche Eingriffe

Linz (OTS) -

Heizöl ist seit Ende Juni um fast die Hälfte teurer, Pellets um ein Drittel teurer als im Vorjahr. Die AK fordert Preisdeckel nach dem Vorbild des Spritpreisdeckels und einen Heizkostenzuschuss von 700 Euro.

Kurz vor Beginn der Heizsaison sind die Preise für Heizmaterial massiv gestiegen. Seit Ende Juni ist Heizöl im Schnitt um 48,3 Prozent teurer geworden, seit September 2025 sogar um 75,4 Prozent. Auch Pellets kosten deutlich mehr: Seit Juni stieg der Preis um 8,2 Prozent, im Jahresvergleich um 34 Prozent. Für viele Haushalte in Oberösterreich wird das Heizen damit zur finanziellen Belastung. Dazu kommt: Das Land Oberösterreich hat für die Heizperiode 2025/2026 lediglich 200 Euro Heizkostenzuschuss pro Haushalt ausbezahlt.

„ Eine warme Wohnung darf kein Luxus sein. Wenn die Preise für Heizmaterial innerhalb eines Jahres so stark steigen, stellt das viele Menschen vor massive finanzielle Herausforderungen. Die Politik muss jetzt handeln, bevor die Heizsaison richtig losgeht “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Preisdeckel für Heizöl und Pellets

Die AK Oberösterreich fordert von der Bundesregierung eine preisdämpfende Maßnahme für Heizöl, analog zum Spritpreisdeckel, der auf eine Kombination aus Margenbegrenzung und Mineralölsteuernachlass setzt. Auch für Pellets braucht es einen staatlichen Preisdeckel. Denn obwohl ausreichend Rohstoff vorhanden ist, steigen die Preise in einem Ausmaß, das nicht nachvollziehbar ist.

Heizkostenzuschuss auf 700 Euro erhöhen und Zugang ausweiten

Vom Land Oberösterreich fordert die AK, den Heizkostenzuschuss angesichts der anhaltend hohen Wohn- und Energiekosten für die aktuelle Heizperiode deutlich auf 700 Euro pro Haushalt zu erhöhen. Außerdem soll der Zuschuss allen Haushalten offenstehen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Gerade Menschen mit niedrigen Einkommen trifft die Teuerung bei Energie und Wohnen besonders hart.