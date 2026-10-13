Mitreden, mitentscheiden, Lösungen finden: AK Kärnten bringt neuen Workshop an Schulen

Kärnten (OTS) -

Ob in der Schule, im Lehrbetrieb oder später im Arbeitsleben: Immer wieder geht es darum, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen und gemeinsam Lösungen zu finden. Der neue Workshop der Arbeiterkammer Kärnten zeigt Jugendlichen, wie solche Entscheidungsprozesse ablaufen und welche Möglichkeiten sie selbst haben, ihre Meinung einzubringen. „Jugendliche interessieren sich für Politik, fühlen sich aber vielfach nicht ausreichend vertreten und wünschen sich mehr Mitgestaltung und Transparenz. Das zeigt unsere AK-Jugendstudie. Mit dem neuen Workshop wollen wir deshalb dort ansetzen, wo Jugendliche selbst etwas bewegen können. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen“, sagt AK-Präsident Günther Goach.

Fragen, diskutieren, ausprobieren

Wer entscheidet eigentlich? Wer darf mitreden? Wie kommt man zu einem Kompromiss? Und was kann ich tun, wenn ich mit einer Entscheidung nicht einverstanden bin? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Jugendlichen im Workshop. Diskussionen, Praxisbeispiele und interaktive Übungen sorgen dafür, dass sie selbst aktiv werden. Dabei geht es auch darum, verschiedene Interessen zu erkennen, die eigene Meinung zu vertreten und gemeinsam Lösungen zu finden.

Vielfältiges Bildungsangebot von AK Young

„Von der Lehre über den ersten eigenen Lohn bis zum Praktikum gibt es für Jugendliche viele Fragen, die im Alltag plötzlich wichtig werden. Genau dort setzen unsere Workshops an – etwa bei Arbeitsrecht, Geld und Konsumentenschutz, aber auch bei Themen wie Cybermobbing und dem sicheren Umgang mit digitalen Medien. All diese Workshops sind für Schulen kostenlos“, betont Christoph Appé, Referatsleiter AK Young. Mit „Demokratie & Partizipation“ leistet die AK Kärnten einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung.

Alle Infos dazu gibt es auf ak-akademie.at/lehreundschule.